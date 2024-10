Himenez kao Vujadin Boškov, samo obrnuto! APOEL želi isto što i Borac: Da nastavimo da pišemo istoriju!

„Ovo je sjajna prilika za APOEL da nastavi da stvara istoriju u Evropi“, rekao je trener kiparskog šampiona pred duel sa banjalučkim Borcem.

Izvor: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Fudbaleri banjalučkog Borca upravo odrađuju trening na stadionu GSP, na kojem će sutra od 19.45 po lokalnom vremenu (18.45 po evropskom) igrati protiv kiparskog APOEL-a, a prije treninga trener Mladen Žižović i fudbaler Boban Nikolov istakli su da će Borac dati svoj maksimum da naprave dobar rezultat i još jednom obraduju svoje navijače.

Slično ili bolje rečeno isto razmišljaju i u taboru APOEL-a koji je svoju konferenciju za novinare održao nešto ranije, te potom trening održao u svom trening centru, a ne na stadionu na kojem će sutra igrati protiv Borca.

"Ovo je sjajna prilika za APOEL da nastavi da piše istoriju u Evropi. U svakoj evropskoj utakmici ima poteškoća, jer sve ekipe koje učestvuju imaju potencijal. Navijači uvijek očekuju najbolje i evropska pobjeda je veoma važna, a mi smo posvećeni tome i želimo da pružimo tu satisfakciju našim navijačima. Uvijek želimo da pobijedimo, tu uopšte nema dileme“, rekao je trener APOEL-a Manolo Himenez koji je nedavno preuzeo ekipu nakon smjene Davida Galjega.

Himenez je u svom debiju na klupi APOEL-a upisao pobjedu 5:0 protiv Omonje Aradipu u kiparskom prvenstvu, čime je prekinuta i loša forma kiparskog šampiona. Govoreći o ovoj više nego ubjedljivoj pobjedi španski stručnjak je u svom komentaru podsjetio na legendu jugoslovanskog fudbala Vujadina Boškova koji je govorio „Više volim da izgubim jednu utakmicu sa 5:0, nego pet sa 1:0“.

Trener APOEL-a je praktično naglasio istu stvar, ali u kontekstu pobjede.

"Najbolji lijek je pobjeda. Više volim da dobijem pet naših 1:0 nego jedan meč 5:0. Ono što je jasno, igrači su zaslužili pobjedu i dobili su je da se svi igrači žele takmičiti sa 11 igrača, nije važno samo oni koji počinju borbu već i oni koji ju završe“.

Himenez je govorio i o kadrovskim problemima u svom timu.

"Čekamo povratak Donisa, on je blizu povratka. Vidjećemo ko će biti na 100 odsto da može da igra“, rekao je on, a potom se osvrnuo na veznjaka Maksa Majera. "Slijepo vjerujem u svakodnevni rad igrača. Bio sam igrač i znam da dres 'krvari' na treninzima. Maks je veoma dobar igrač, znam ga još dok je igrao za Šalke. Želimo da vidimo taj talenat u APOEL-u i vjerujem da ćemo uspjeti. Znam da Maks nije učestvovao na pripremama i to ga je mnogo koštalo“.

Jedan od onih na koje će Borac morati da obrati pažnju je Jusef El-Arabi, napadač koji je u dosadašnjem toku sezone postigao četiri gola, od kojih jedna i na posljednjem meču protiv Omonije Aradipu.

"On je specijalista za golove. Pratio sam to što radi i kada je bio u Olimpijakosu, sada ću pokušati da uživam u njegovim partijama što je više moguće“, zaključio je Himenez.

Izvor: Promo/FS BiH

Novinarima se obratio i nekadašnji reprezentativac BIH Mateo Sušić, koji sada nosi dres kiparskog šampiona.

"Siguran sam da će biti dobra utakmica, raspoloženi smo. Imamo novog trenera. Neće biti laka utakmica, ne treba da potcjenjujemo Borac. Vidjeli smo da su dobri u odbrani, moramo u utakmicu ući predano da pobijedimo i poklonimo pobjedu našim navijačima".

Sušić je već jednom igrao protiv Borca u evropskim utakmicama. Bilo je to 2021. godine u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona kada je u dresu rumunskog Kluža igrao protiv crveno-plavih.

„Prošlo je dosta vremena od tada. Uvijek je dobro igrati protiv timova iz svoje zemlje. Trener je moj bivši saigrač", prisjetio se Sušić koga su pitali i o tome da li je informacijama o Borcu pomogao sada svojoj ekipi.

"Gledam Fudbal u mojoj zemlji, ali danas u fudbalu nema tajni. Igrači Borca su stekli iskustvo, dobrog trenera i imaju dobre igrače", zaključio je Sušić.