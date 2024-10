Izlazi naslov "piju, puše i Srbiju ruše", a ja se majci ne pravdam! Cijela zemlja priča o cigari, a Antara hladan

Danko Lazović u ranijem intervjuu za MONDO govorio je o svojoj ljubavi prema Partizanu, ali i čuvenoj cigareti sa Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi zbog koje je izbio skandal kod kuće. Za to vrijeme, pokojni selektor Radomir Antić bio je hladan.

Danko Lazović jedan je od sedam članove Radne grupe za spas FK Partizan. Rasim Ljajić je istakao da ga je lako ubijedio da se vrati u Humsku, prosto jer znaju svi da je bio kritičar prethodnog rukovodstva i "grobar do koske", a najvjerovatnije je da će ga nakon izbora novog Upravnog odbora čekati mjesto potpredsjednika ili generalnog direktora.

Istakao je Lazović da na svemu mora da se radi pošto "ništa ne valja", a da je prioritet omladinska škola u kojoj je i sam ponikao. Iako je fudbalom počeo da se bavi u rodnom Kragujevcu, već sa 13 godina primijetili su ga skauti Partizana i doveli, pa je još kao tinejdžer debitovao za prvi tim. Igrao je do 2003. i transfera u Fejnord za sedam miliona evra, pa se potom vraćao na pozajmicu 2006, a onda je za crno-bijele igrao i od zime 2014. Ako ne griješi statistika, odigrao je 118 utakmica za Partizan i postigao je 47 golova. I zna da je još "dužan".

"Volim Partizan kao sebe. Tri puta sam se vraćao. Ne mogu da zamislim svoj život bez Partizana. Bilo je drugo vrijeme. Nas niko nije učio da je Zvezda krvni neprijatelj. Već protivnik za respekt, kojeg morate da pobijedite. Danas to prelazi granicu pristojnosti", prisjetio se Danko Lazović u intervjuu za MONDO 2019. godine.

"Daću vam primjer sa jedne od mojih posljednjih utakmica protiv 'vječitog' rivala. Na jednoj strani bili smo Sale Ilić, Drinčić i ja. Na drugoj Milijaš, Mijailović, Ninković i Mrđa. Dogodio se neki duel i jedan mladi igrač Zvezde je počeo ružno da se ponaša i da me vrijeđa. Milijaš ga je odvukao na stranu i počeo da se dere na njega ’kako te nije sramota, odakle ti pravo da se tako ponašaš prema Danku i Saletu.’ To ove nove generacije ne shvataju."

Dao prvi gol za Srbiju, a zamalo da ne igra

Pamti se da je Danko Lazović postigao inače prvi gol za samostalnu Srbiju poslije otcjepljenja Crne Gore i zvaničnog upotreba imena "Srbija". Ni dan-danas ne zna kako je postigao gol protiv Češke (3:1) koji je doveo do preokreta.

"Odigrao sam kasnije mnogo utakmica za reprezentaciju, ali ta protiv Češke u Uherskom Hradištu je bila jedno od mojih najlošijih izdanja u karijeri", pričao je Lazović prije pet godina našem kolumnisti Neši Petroviću: "Igrao se 41.minut, Luković je centrirao sa krila, zažmurio sam, skočio i vidio loptu u mreži. Nisam ni bio svjestan kako me je ona uopšte pogodila u čelo, ali je završila iza leđa češkog golmana i ostalo je za sva vremena zapisano da je Danko Lazović strijelac prvog gola za Srbiju. Kako? Zašto? Dugo sam tražio odgovore na ta pitanja. Ali kada malo bolje razmislim, sklon sam zaključku da sam tako nešto i zaslužio."

Debitovao je Lazović još 2002. godine za državni tim i do 2014. sakupio je ukupno 47 nastupa, na kojima je dao 11 golova, a vrlo malo ljudi zna da je malo falilo da ne igra za Srbiju. Zbog sukoba je bio na pragu toga da postane reprezentativac Crne Gore, ali su ipak ubijedili da bude član "orlova".

"U to vrijeme nisam bio u najboljim odnosima sa predsjednikom Saveza i dobio sam ponudu da obučem dres reprezentacije Crne Gore. A za razliku od svoje supruge, nemam nikakve veze sa Crnom Gorom. Izvjesni Boro Lazović iz Budve je tih godina obavljao važne funkcije u fudbalskim strukturama i oni su mislili da su svi Lazovići po automatizmu iz Crne Gore. Ja sam se rodio u Kragujevcu, u duši sam Šumadinac i cijeli život sam maštao da igram za Srbiju. Pokušao sam da se posavjetujem sa svojim ocem, ali on mi je rekao ’šta će ti moje mišljenje, kad stalno radiš po svome’. Ali, onda je dodao jednu rečenicu koja je imala ključni uticaj na moju odluku. Rekao je da će i dalje piti kafu sa prijateljima u Kragujevcu, ali da mu neće biti prijatno kada ga pitaju zašto mu sin ne igra za svoju zemlju. To mi je bilo dovoljno da odbijem Crnogorce i da se odazovem pozivu tadašnjeg selektora Srbije Havijera Klementea."

Haos zbog cigarete na Mundijalu u Južnoj Africi

Vrhunac njegove generacije trebalo je da bude nastup na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi, međutim dobro znamo kako se na kraju Srbija tamo provela. Iako su pobijedili Njemačku 1:0, Srbi su ostali bez plasmana u nastavak takmičenja zbog slabih izdanja protiv Gane i Australije.

"Pratilo nas je mnogo nesrećnih okolnosti tokom Mundijala u Južnoj Africi. Kuzmanović igra rukom protiv Gane, penal. Vidić isto tako protiv Njemačke, opet penal. I onda u odlučujućem meču protiv Australije, njihov igrač na metar od sudije napravi još očigledniji prekršaj, nema penala. Svi smo znali da nam je to posljednja šansa da napravimo nešto veliko u karijeri. Imali smo sjajnog selektora, vrhunsku atmosferu... Da smo prošli u drugi krug, ko zna dokle bismo dogurali. Bilo nam je suđeno da napravimo ono što je kasnije uradila Gana. Kada smo izgubili prvu utakmicu, sazvali smo sastanak i svako je rekao ono što mu je bilo na srcu. Vjerujte mi, nije bilo igrača koji u tom trenutku nije vjerovao da možemo dalje. Svi smo konstatovali ’OK, izgubili smo od Gane, ali imamo još dva meča da se ispravimo i odemo u osminu finala."

U intervjuu za MONDO, Lazović je prvi put pričao o "spornom događaju" sa terasice hotela, kada su srpski fudbaleri primijećeni sa cigaretama i alkoholom. Izbio je skandal pred Njemačku.

"Kod Antića smo imali fantastičnu atmosferu. Njemu nije smetalo da poslije večere popijemo po flašu piva ili čašu vina. Dan prije našeg duela sa Njemačkom, igrala se utakmica između Meksika i Francuske. Krenuli smo ranije sa večere, ponijeli piće i okupili se u jednoj sobi sa koje se pruža pogled na okean, da svi skupa odgledamo prenos i odemo na spavanje. To je bila ’pušačka’ soba. Ja priznajem da sam bio pušač i nikada se nikome nisam pravdao zbog toga. Ni rođenoj majci, a kamoli nekom novinaru. Mene je te večeri zanimalo kako će Meksiko odigrati, jer su mi tamo igrala dva dobra drugara. Mediji su iskoristili priliku i napravili fotografije koje su objavili tek poslije našeg poraza od Australije i eliminacije sa Svjetskog prvenstva. Sjećam se naslova u štampi ’Piju, puše i Srbiju ruše’", prisjetio se tada Lazović.

"Ponosan sam na sve te momke iz reprezentacije i naročito na selektora Antića. Kada se sve završilo i kada su mu predsjednik i generalni sekretar skrenuli pažnju da bi taj događaj iz Port Elizabeta mogao da izazove negativan odjek u javnosti, Antara je mirno odgovorio ’pa zar zaista mislite da su oni propušili u Južnoj Africi", kazao je Lazović i u prvi plan stavio ono što se dogodilo nakon poraza u Nelspruitu, a što su mnogi zaboravili od tada, pa ni dan-danas ne bi bilo zgoreg podsjetiti na detalj koji mnogo pokazuje.

"Mi smo jedina generacija u istoriji srpskog fudbala koja je u kompletnom sastavu sletjela na beogradski aerodrom po povratku sa Svjetskog prvenstva. Svi znate šta se ranije dešavalo. Kako se završi posljednja utakmica, svako ode na svoju stranu. Mi smo se vratili, stojički istrpili kritike, otišli na zajedničku večeru... i dan-danas se okupljamo i evociramo uspomene sa tog šampionata koji je mogao da nas vine u neslućene visine."