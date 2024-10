"Crvena zvezda ne smije tako, mora namazanije": Vladan Milojević priznao grešku

Vladan Milojević je pred meč sa Spartakom odgovarao na pitanja medija.

Poslije gostovanja u Monaku i ubjedljivog poraza fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se superligaškim obavezama. U subotu od 18 časova gostovaće Spartaku u Subotici. Pred tu utakmicu Vladan Milojević odgovarao je na pitanja novinara.

Prvo je analizirao okršaj u Ligi šampiona i poraz od Monaka. "Drugi gol koji smo primili, način na koji se to desilo, to su detalji koji ne bi trebalo da se događaju. Da li je Monako ušao jače ili mi nismo kako treba? Neophodno je da budemo iskusniji, pametniji i 'namazaniji', ne možemo da primimo gol na takav način. Prije toga smo imali akciju, kao i igrača manje u polju, s obzirom na to da je Olajinka bio van terena poslije sumnjive situacije. Mislim da je to sve psihološki uticalo na ekipu", počeo je Milojević.

Ima dosta povrijeđenih igrača u timu i hvali narednog rivala. "Situacija sa povredama je teška. Što se tiče Spartaka, to je tim koji igra vrlo kompaktno. Ne odustaje od igre svih 90 minuta, bore se uvijek, dinamična su i kompaktna ekipa koja može da napravi problem u svakom trenutku."

Zvezda je u prethodnim mečevima upisivala ubjedljive pobjede protiv narednog superligaškog rivala. "Ne mogu da pričam šta bih prihvatio u ovom trenutku, svakako nas očekuje zahtjevna utakmica."

Jedno od pitanja novinara bilo je i o tome da li će možda u sastavu za taj meč biti više bonus igrača. "Još uvijek ne znam. Nismo odradili posljednji trening, pa ćemo poslije istog vidjeti ko će biti spreman za utakmicu protiv Spartaka."

Zahvalio se navijačima na podršci protiv Monaka, posebno zbog rezultata, a potom je pričao o povrijeđenom Olajinki. "Čujemo navijače, stalno su tu odajem im odajem priznanje. Znam da im nije lako i da očekuju više od nas. Na nama je da opravdamo povjerenje, a na njima je da bodre momke. Dosta nam je teško u ovom trenutku. Imamo veliki broj teških povreda. Užasna povreda Olajinke, želio je da nastavi na poluvremenu poslije gaženja iako je imao oteklinu na nozi. Taj otok je izvršio kompresiju na tetivu, koja je pukla. Jako mi je teško i žao nam je, jer je Olanjinka vrlo bitan za tim, prirastao nam je za srcu, obožavamo ga i volimo. Najveći utisak utakmice mi je bio što ga nisam izveo ranije iz igre. Dosta igrača pored njega nedostaje. Nisu to lagane povrede, već zbog kojih morate da pauzirate tri do četiri nedjelje. Poslije toga igrači moraju da se vrate u takmičarsku formu, a to oduzima još mjesec dana. Hvala navijačima što ih ovako bodre. Imaćemo mnogo mladih igrača, fudbalera koji nisu mnogo igrali. Treba im podrška, a sa moje strane veliko poštovanje prema njima."

Na kraju je odao počast legendarnom Tomi Milićeviću koji je preminuo u 84. godini. "Toma Milićević je čovjek koji se sigurno više neće pojaviti na ovim prostorima, sa velikim znanjem i ljudskim karakteristikama. Ne samo u Crvenoj zvezdi, već i u Srbiji. Posvetio je cijeli život radu sa mladim igračima, pronalaženju talenata. Imao sam sreću da sarađujem sa njim. Veoma mi je žao, napustio nas je veliki čovjek iza koga ostaje praznina. Potrudićemo se da zadržimo čika Tomu u sjećanjima narednih generacija. Najiskrenije saučešće porodici Milićević", zaključio je Milojević.

