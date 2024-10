Katastrofalne vijesti za Crvenu zvezdu: Piter Olajinka mora na operaciju, dugo neće igrati

Nigerijski fudbaler Piter Olajinka iz Crvene zvezde mora na operaciju.

Crne slutnje su se obistinile u Crvenoj zvezdi - Piter Olajinka je teže povrijeđen. Klub je na zvaničnom sajtu potvrdio da je pred njim operacija i višemjesečna pauza, sve zbog povrede u porazu od Monaka (5:1) u Ligi šampiona. Nije mogao da stoji u završnici, pa je iznijet sa terena, a ispostavilo se da je u pitanju povreda Ahilove tetive.

"Olajinka je prilikom duela u samom finišu meča Lige šampiona protiv Monaka dobio žestok udarac i morao je da bude iznesen sa terena. Već tada je bilo jasno da je u pitanju ozbiljna povreda, a poslije dodatnih analiza to se nažalost i potvrdilo. Našeg fudbalera očekuje operacija i tek poslije nje biće tačno poznato kada će se Olanjinka vratiti na teren", navodi se u saopštenju sa "Marakane" i dodaje: "Crvena zvezda pruža veliku podršku Olajinki i želi mu što brži oporavak!".

Olajinka je inače ostao da leži na travi posle jednog duela i kako Crvena zvezda nije imala više izmjena na raspolaganju, morala je da meč završi sa desetoricom. Uticalo je to na kraju jer je Monako došao i do petog gola, a Milojevića nije to toliko zabrinulo koliko stanje jednog od njegovih omiljenih "vojnika" u Zvezdi.

"Nažalost, Duarteu je otišla zadnja loža, a mislim da - nemojte da me držite za riječ - da je Olajinka ozbiljno povrijedio tetivu. Nisam baš nikakav optimista. Šerif je izašao sa problemima. Mi to nemamo, ne igramo u tom intenzitetu", rekao je Milojević poslije meča.

