NIKAD KRAĆE obraćanje Žižovića! Trener Borca u TRI rečenice odjavio meč sa Širokim Brijegom!

Borac je poslije preokreta trijumfovao (2:3) na Pecari, u derbiju 11. kola Premijer lige BiH.

Široki Brijeg je golovima Miroslava Ivičića iz 8. i Domagoja Jelavića iz 15. minuta šokirao crveno-plave, koji su ipak do odlaska na odmor preko Đorđa Despotovića (22.) i Zorana Kvržića (27.) anulirali taj minus, a potom odmah na startu nastavka, drugim golom Despotovića, preokrenuli rezultat i upisali veoma važna tri pobjeda.

A poslije meča – nikad kraće obraćanje Mladena Žižovića, koji je u tri rečenice odjavio duel sa Širokim Brijegom.

"Čestitam momcima na sjajnoj utakmici. Želim puno sreće Širokom i čestitam na fer i korektnoj igri, a mi se okrećemo sljedećoj utakmici. Hvala puno", bilo je sve što je rekao trener Borca pred kamerama TV Arena sport.

Njegov kolega Toni Karačić čestitao je Borcu na pobjedi.

"Raduje me samo otvaranje utakmice, koje je sa naše strane bilo jako dobro. Imali smo prednost 2.0 i svakako da ekipa koja to ima ne može sebi da dopusti da tako prejeftino dođe do izjednačenja. U drugom poluvremenu nas je Borac matirao iz prvog napada i već tada je utakmica otišla u pogrešnom smjeru. Sa psihološke strane, kad izgubiš 2:0, sigurno da djeluje na igrače. Navijači su mogli da uživaju u ovoj predstavi, pet golova, ali svakako da ostaje žal za ovom propuštenom prilikom."

Široki Brijeg često prima tri gola na utakmici. Bio je to slučaj u Mostaru protiv Zrinjskog (3:0), potom i na domaćem terenu protiv Sarajeva (3:3), a onda i večeras protiv Borca.

"Nije samo defanzivna linija kriva. Čitava ekipa igra odbranu. Kod prva dva gola ne mogu da krivim posljednju liniju. Objektivno, nismo dobro prebrojali, nismo kvalitetno stali. Ekipa kao što je Borac nas je iz tih situacija matirala i pokazala još jednom da ima iskustvo. Napunili su se samopouzdanjem i to riješili u svoju korist", zaključio je Karačić.







