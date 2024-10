Još ima karata za Zvezda - Barselona: Terzić otkrio jedini način da ih nabavite!

Generalni direktor Crvene zvezde pozvao navijače na stadion.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde za vikend igraju protiv Vojvodine u Superligi Srbije, a to će biti posljednja prilika da Vladan Milojević vidi na djelu svoje igrače pre novog meča u Ligi šampiona. Naredni evropski protivnik srpskog šampiona je slavna Barselona - a za tu utakmicu još ima karata!

Istina, one nisu na blagajnama. Tek će biti, po riječima generalnog direktora Crvene zvezde. Objasnio je Zvezdan Terzić navijačima Crvene zvezde kako mogu da stignu do posljednjih karata koje će biti u prodaji za utakmicu protiv Barselone, a jedina prilika za to biće nakon utakmice protiv Vojvodine.

"Ostavili smo posljednji kontingent karata, po 1500 ulaznica za sjever i jug. Željeli smo da pozovem navijače Crvene zvezde da dođu u subotu na utakmicu protiv Vojvodine, koja se igra od 18 sati, i nagradimo prvih 1500 srećnika, koji će sa kupljenim kartama za Vojvodinu, po završetku meča od 20:15, moći da kupe po dvije ulaznice za Barselonu. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve navijače Crvene zvezda da dođu u što većem broju i pogledaju utakmicu protiv Vojvodine, da daju podršku našim igračima. To je posljednja proba i test pred Barselonu. Voleo bih da naši igrači dobiju samopouzdanje jednom dobrom igrom, pobjedom i podrškom sa tribina", rekao je tokom gostovanja na RTS generalni direktor šampiona Srbije Zvezdan Terzić.

Podsjećamo, Crvena zvezda je u prva tri kola zabeležila tri poraza - Benfika je bila bolja u Beogradu (2:1), a Inter (4:0) i Monako (5:1) na svom terenu. Barselona je u posljednjih nekoliko mečeva demonstrirala sjajnu formu spektakularnim pobedama nad Bajernom u Ligi šampiona i Realom u Primeri, pa se i u Beogradu očekuje spektakl. Crveno-beli će pokušati da se domognu barem boda i tako naprave jednu od najvećih senzacija u aktuelnj sezoni.