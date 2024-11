Kada igra Lacio, ne može bez crvenih kartona – majstor za penale ostavio bodove na Olimpiku!

Kaljari nije izdržao u Rimu, ni bod ne ide na Sardiniju.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Mečevi Lacija izgleda da ne mogu bez crvenih kartona. Kao i u prošlom kolu protiv Koma i ovog puta vidjeli smo dva, ali za razliku od tog duela koji je završen sa 10 na 10 u polju, ovog puta Lacio je meč završio sa dva igrača više.

U razmaku od samo dvadesetak minuta Jeri Mina i Mišel Adopo su isključeni, prvi nakon drugog žutog zbog prekršaja, a drugi zbog prigovora i Lacio je mogao mirnije da završi posao za pobjedu 2:1.

Već u trećem minutu Lacio je poveo preko Bulaje Dije, ali je Zito Luvumbo svojim prvencem u sezoni poravnao na 1:1, pa je domaćin morao u drugom poluvremenu iz početka.

Uspjeli su nebesko-plavi da dođu do drugog gola, ali sa bijele tačke. Odgovornost je preuzeo Matija Zakanji, koji je samo dvije minute ranije ušao s klupe, a kada on šutira to je jednostavno gol.

vojim sedmim golom u isto toliko pokušaja sa bijele tačke u karijeri Zakanji je donio „lacijalima“ treću pobjedu u nizu kojom su se zadržali ispred Juventusa.