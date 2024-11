Enver Kulašin pred utakmicu sa Igmanom: "U nezavidnoj su poziciji, ali nas to neće zavarati"

Fudbaler Borca Enver Kulašin najavio je sutrašnji meč.

Izvor: Promo/FK Borac

Fudbalere Borca nakon evropskog poraza na Islandu očekuju nove obaveze u domaćem prvenstvu. Izabranici Mladena Žižovića sutra od 18 časova će na Gradskom stadionu u Banjaluci ugostiti ekipu Igmana.

Mladi fudbaler banjalučkog kluba Enver Kulašin najavio je ovaj meč, a najprije se osvrnuo na poraz od Vikingura.

“Ostaje žal zbog poraza od Vikingura. Nismo bili na potrebnom nivou, pogotovo u prvom poluvremenu, a na ruku nam nisu išli ni vremenski uslovi. Nažalost, sve to je kumovalo porazu iako smo u drugom poluvremenu imali nekoliko dobrih prilika. Uvjeren sam da bi došli do pozitivnog rezultata da smo dali gol u drugom poluvremenu, ali nažalost, to nismo uspjeli da uradimo. Ipak, i dalje imamo sve u svojim nogama, i vjerujem da možemo u naredne tri utakmice da izborimo plasman u narednu fazu takmičenja”, rekao je Kulašin.

Kako kaže, trenuntna forma Igmana ih ne smije zavarati, te da moraju od prvog minuta biti fokusirani i skoncentrisani.

“Nismo imali previše vremena za odmor. U subotu smo već krenuli sa pripremom za Igman i naš cilj je da u toj utakmici dođemo do nove pobjede. Nama je prvenstvo prioritet i obaveza nam je da na svom terenu ostvarimo trijumf. Igman je u nezavidnoj poziciji, ali to nas neće zavarati. Od prve minute moramo da budemo fokusirani i skoncentrisani, da preuzmemo kontrolu igre i da damo sve od sebe za pobjedu. Nadam se da će nas navijači podržati, a ovom prilikom želim da se zahvalim svim navijačima koji su bili u Rejkjaviku. Kapa do poda za put koji su prevalili i pjesmu koja nije stala devedeset minuta” , rekao je Kulašin.