Prazan stadion u Zenici za žrtve poplava!? U Čeliku ogorčeni: Izostala je humanost i solidarnost!

Na humanitarni meč za žrtve nedavnih poplava na "Bilinom polju" između Čelika i Klisa iz Buturović Polja odazvao se mali broj Zeničana, nakon čega je uslijedilo izvinjenje zeničkog kluba.

Izvor: Facebook/FK Klis

Gotovo prazan stadion u Zenici dočekao je fudbalere Čelika i Klisa u humanitarnoj utakmici posvećenoj žrtvama nedavnih poplava u Bosni i Hercegovini u kojima je život izgubilo 27 osoba.

Zeničani su slavili rezultatom 2:0, ali rezultat je bio u drugom planu jer je cijeli prihod od ulaznica namijenjen fondu za sanaciju terena u Buturović Polju i ostalim mjestima pogođenim poplavama.

Međutim, na "Bilinom polju" bilo je oko 100 gledalaca uz manje od 300 prodatih ulaznica, saopštio je zenički Čelik u prilično ogorčenom saopštenju u kojem su kritikovali Zeničane i javno se izvinili fudbalerima i navijačima Klisa.

"Ponosni smo na sve što smo zajedno prošli, na vašu ljubav prema klubu i na bezbroj trenutaka kada ste pokazali snagu, odanost i dosljednost, ali, sinoć smo kao zajednica zakazali kada smo morali pokazati klupsku veličinu. Na humanitarnoj utakmici između našeg Čelika i sportskih prijatelja iz Klisa, stadion je bio gotovo prazan - utakmicu je pratilo manje od 100 gledalaca, a broj prodanih karata nije prešao 300", navedeno je u saopštenju.

Zenički klub je dodao da razumije da je mnogima problem bio termin utakmice, da je bila visoka cijena ulaznice, da su razočarani sportskim rezultatima ili da se ne slažu s nekim odlukama klupskog rukovodstva.

"Ali, sinoć smo se kao zajednica jednostavno morali izdići iznad svih tih okolnosti jer su apsolutno nevažne za utakmicu ovog karaktera. Bila je to prilika da pokažemo koliko srce ima ovaj klub i njegov grad. Nažalost, ta prilika je propuštena. Ovo nije put kojim se gradi veliki klub. Čelikova veličina oduvijek je bila u ljudima koji ga podržavaju i spremnosti da budu uz svoj klub u teškim trenucima. Kao navijači kluba koji je prošao kroz brojne nepravde, morali bismo bolje razumjeti koliko je važno pružiti podršku i pomoći onima kojima je to potrebno. Sinoć smo zakazali. Kao Čelikovci. Kao ljudi. Javno se izvinjavamo igračima, rukovodstvu i navijačima Klisa. Ostavili smo ih razočaranima, a razočarali smo i naš klub, njegovu tradiciju i sve one koji su ga gradili kroz istoriju", istaknuto je u Čelikovom saopštenju, uz dodatak da imaju priliku za popravni ispit.

"Narednih sedam dana omogućili smo kupovinu onlajn donatorskih kupona, ali i karata sa utakmice u kafićima Bonobo, Šibica i Avanti, a sav prihod biće namijenjen isključivo za pomoć FK Klis. Prodaja će biti otvorena do 25. novembra. Takođe, naš klub doniraće svoje stare klupe za rezervne igrače ovom klubu, ali ono što Zenica i Čelikovci moraju pružiti jeste ono što je sinoć izostalo - humanost i solidarnost".

Donatorske kupone možete da kupite na ovom linku, a svako može da pazari neograničen broj kupona.

"Pokažimo da smo ipak kao klub i navijači imali samo loš dan", zaključuje se u saopštenju Čelika.

Iz Klisa su se takođe oglasili povodom humanitarnog meča i zahvalili se domaćinu na gostoprimstvu.

"Našim prijateljima iz Čelika zahvaljujemo na podršci, gostoprimstvu i želimo im sreću u nastavku borbi na zelenom travnjaku i izvan njega, s obzirom na to da ovaj velikan bosanskohercegovačkog fudbala, zbog određenih duhova prošlosti, provodi intenzivne aktivnosti na konačnoj deblokadi klupskog računa", saopšteno je iz kluba iz Buturović Polja.

