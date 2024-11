"Mislite da će biti lako? Neće!" Savo Milošević zna da će se Partizan mučiti do kraja godine

Savo Milošević zna u čemu leži razlog slabe igre Partizana protiv Napretka.

Izvor: TV Arena sport

Partizan se sa reprezentativne pauze vratio umoran, a navijači su očekivali da će biti pun energije protiv Napretka. Promrzli navijači u Humskoj za nešto više od 90 minuta fudbala nisu vidjeli gotovo ništa, otud i na kraju na semaforu najnepopularniji rezultat 0:0, za novu brigu trenera Sava Miloševića.

Šta se dogodilo, zašto je Partizan bio najlošiji u drugoj Miloševićevoj eri? Razlog malom broju šansi trener vidi u izostanku povrijeđenih igrača Gajasa Zahida i Đorđa Jovanovića, ali na to mora da se navikava jer dugo neće na teren.

"Ostali smo bez dva igrača, to je dijelom uticalo...", duboko je uzdahnuo Milošević obraćajući se na TV Arena Sport: "Imamo šta imamo. Biće ovakve utakmice do kraja, ako neko očekuje spektakularan fudbal i da sve bude lagano... To neće ići. Ponavljao sam, dobijali smo neke utakmice protiv teških rivala, ali objektivno mi ne možemo nikog da dobijemo lagano. Na to moramo da budemo spremni i ići ćemo od utakmice do utakmice".

Trener kruševačkog tima Goran Stevanović bio je samo djelimično zadovoljan:

"Dogodio se fudbal. Odigrali smo sjajnu utakmicu, da smo odigrali mirnije u završnici moglo je štošta da bude. Imali smo viziju i ideju, pokazali smo navijačima. Imali smo mirnoću da privedemo utakmicu kraju. Da li je 0:0 najrealnije? Možda. Imamo i mi za čim da žalimo. S obzirom na to s kim smo igrali, zadovoljni smo".

