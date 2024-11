"Klinci izbjegavaju Teleoptik, to je loša stvar": Milošević se oglasio pred Napredak i otkrio ko neće biti spreman

Savo Milošević je analizirao predstojećeg protivnika i osvrnuo se na mlade igrače u timu Partizana.

Izvor: Screenshot / YouTube / @FKPartizanBeograd

Partizan dočekuje Napredak u 16. kolu Superlige. Ovo je prvi meč drugog dijela sezone i odigraće se u nejdelju od 16 časova.

Trener Savo Milošević je o predstojećem protivniku rekao da je uvijek posebno motivisan protiv Partizana. Podvukao je Milošević i da Parni valjak neće moći da računa na Gajasa Zahida i Đorđa Jovanovića, ali da su svi ostali igrači u konkurenciji za meč.

"Posljednjih nekoliko dana fokus je bio na ovoj utakmici. Neće biti ništa lakša od prethodnih. Napredak je poznat kao veoma nezgodan protivnik za nas, uvijek su motivisani. Pričali smo o kadrovskim problemima - Gajas Zahid i Đorđe Jovanović će biti odsutni duži period, ali što se tiče ostalih, računamo na sve. Bio sam u strahu kako će se sve odvijati poslije pauze i poslije ova dva problema, ali manje-više svi su došli u dosta dobrom stanju", rekao je Milošević.

Neki mečevi u Superligi su odloženi zbog vremenskih nepogoda, ali trener crno-bijelih vjeruje da će takva situacija Partizanu ići na ruku.

"Bolje je što je hladnije, tjera igrače da više trče. To je nešto sa čime se možemo pomiriti. Uslovi su različiti tokom godine. U ovom periodu su temperature uvijek niske i ne prelaze deset stepeni. Moramo da se prilagodimo na to".

Prisjetio se Milošević i susreta sa Napretkom od prije pet godina...

"Bila je to dobra utakmica, pobjede u prvih par utakmica mogu da vas zavaraju. Naučio sam iz tog poraza i pomoglo mi je da shvatim u kom stanju je ekipa. Iz poraza se mnogo više uči nego iz pobjeda, ako su ljudi pametni. Kad smo na pripremama nekad priželjkujem poraz, kako bi ekipa bolje slušala savjete. Svaki put su utakmice sa Napretkom bile na nož".

Na pitanje da li će Partizanu biti teško da nadoknadi izostanak Jovanovića i Zahida, Milošević je rekao:

"Nemamo takav profil igrača u ekipi. Probaćemo da se prilagodimo novonastaloj situaciji, ali činjenica je da profilno nemamo takve igrače. Što se Napretka tiče znam i za kritike predsjednika, to im je pomoglo da se trgnu".

Dobar niz crno-bijelih ne daje hrabrost treneru da postavlja visoke ciljeve pred tim.

"Ne želim da spekulišem. Gledam prvu sljedeću utakmicu. Ovo dosad je bilo dobro i tako treba da nastavimo. Nema razloga da mijenjamo, sad se nalazimo u dobroj poziciji, ekipa nije toliko sklona padovima. Ne želim da pomislim da smo bolji nego što jesmo, par negativnih rezultata opet mogu da nas obore. Svaka utakmica je kao baraž ili plej-of".

Ne treba izbjegavati Teleoptik

Izvor: MN PRESS

Mladi igrači koji su priključeni Partizanu ostaće dio tima, a predviđanja su da će biti i novih momaka u dresu Valjka.

"Prezadovoljan sam njima i ostaće sa nama, priključićemo još dvojicu iz omladinaca. Alilović, Petrović i Jovanović zaslužuju da budu tu. Dobra stvar je što su igrali seniorski fudbal. Dosta klinaca izbjegava da ide Teleoptik i to je loša stvar. Jako je teško ući iz omladinaca u prvi tim, seniorski tim je druga stvar i tu stepenicu mogu da pređu samo ekstremno talentovani. Ne možete odmah iz omladinaca u prvi tim. Ova trojica momaka su već naviknuti na rad sa seniorima i oni su naviknuti na ovaj tretman. Mi treba da budemo klub baziran na omladinskoj školi i mi treba da pravimo igrače koji će imati prave primjere. Neću imati problem da ih pustim 15-20 minuta".

Uvijek zanimljiva tema u Partizanu je Natho, koji i pored svojih godina pruža sjajne partije.

"Taj pobjednički mentalitet nosite u sebi, bez obzira na stanje u klubu, on se stvara od 10-11 godine. Natho je primjer zbog toga što demonstrira na terenu kako treba da se ponaša, ne samo kroz priču. Bio sam stranac 13 godina i to jeste suština, da vi pored kvaliteta budete i primjer ostalima. To i ovdje treba da bude parametar, da se ne gleda samo igrački kvalitet, već i ljudski", zaključio je Milošević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!