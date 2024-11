Partizan ima dug od 60 miliona i sprema nova lica: Evo kakav je plan Danka Lazovića za zimu

Član Radne grupe FK Partizan Danko Lazović o planovima kluba za zimski prelazni rok.

Izvor: RTS/Screenshot

Partizan je prije mjesec dana promijenio upravu i trenutno klubom rukovodi Radna grupa na čelu sa Rasimom Ljajićem. Cilj je da se prije svega smanje troškovi i u međuvremenu je već mnogo ljudi napustilo klub - ili je prihvatilo smanjenje plate - i kako kaže član novog rukovodstva Danko Lazović, za sada sve ide po planu.

"Prije svega, sve ste u pravu kada ste rekli da je Srbiji potreban jak Patizan. To je suština...", rekao je Danko Lazović tokom svog gostovanja na RTS: "Naš zadatak je da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto."

"Uradili smo mnogo toga. Prvih mjesec dana je bila suština pronaći uzroke svega. Finansije su jedan od većih problema, ali uz to imamo bezbroj drugih problema. U omladisnkoj školi imamo 60 trenera, što je mnogo i previše. Moramo da relaksiramo budžet, ali da ostane kvalitet i da se radi na napretku mladih fudbalera. Pored toga ono što želim da kažem i da se zahvalim ljudima, krenuo je takođe da se renovira SC Teleoptik i to je jako lijepa vijest. To je pravi put, ima mnogo posla, ali je suština da otvorimo vrata našim mladim fudbalerima, to su neke smjernice koje mi idemo ovog trenutka", rekao je Lazović.

Pozvao je navijače da se pridruže akciji Parnog valjka koja kaže da "sezona počinje sada", odnosno ideja je da na tribinama vide još više navijača: "Partizan je bio i ostaće veliki klub, zahvaljujući njima. Sve pozivam da navijači prepoznaju momenat i da daju doprinos", rekao je Lazović.

Da bi bilo još više navijača, potrebni su i bolji rezultati, a za to je potreban i bolji tim. Kako će Partizan dovesti pojačanja na zimu, ako sada ima toliko problema?

"Jako je kompeksno pitanje. Kada imate dug od 60 miliona jako je taško govoriti o pojačanjima, Partizan treba da osvježi ekipu i sve ćemo uraditi da se to desi. Javnost treba da bude dovoljno svjesna da je situacija jako teška pogotovo u tom segmentu kluba. Nova lica će doći, mi pratimo situaciju šta ćemo uspjeti da uradimo do januara, prelazni rok još nije počeo, radimo svakodnevno, računajte od januara neka nova lica možda čak i iz škole. Ta vrata moraju da se otvore i djeci mora da se da šansa da pokažu svoj telenat, suština akademije je da djeca moraju biti prvotimci Partizana, pa onda i reprezentativci", objasnio je Lazović.