Savo Milošević more muke, ali osmijeh mora da je tu: Zatvorite jednu rupu, otvore se tri

"To je u sklopu kresanja nekih plata, ništa nije sporno. Te stvari se dešavaju i da nije ova situacija u klubu. Trudimo se da ne donosimo spolja i da tu budu nove plate, došli su samo Cvetković i Stojanović, svi ostali su već na plati. To nije ništa specifično i to bi bilo normalno bez obzira na stanje u klubu", objasnio je Savo Milošević.