"Mi nismo došli ovdje na ekskurziju": Vladimir Gaćinović ne dopušta da iko otpiše Novi Pazar

Novi Pazar igra revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu večeras od 20.15 protiv poljske Jagelonije.

Novi Pazar je nesrećno doživio poraz u svom debiju na evropskoj sceni protiv Jagelonije (1:2), ali to ne znači da se oprostiood učešća u UEFA takmičenjima ove sezone. Poljaci su pobijedili 2:1, ali da ništa nije gotovo najbolje govori izjava trenera Vladimira Gaćinovića koji je pun optimizma doputovao sa svojom ekipom u Bjalistok.

"Slažem se u potpunosti sa trenerom Jagelonije. Mislim da još ništa nije gotovo...", rekao je Gaćinović obraćajući se iz Poljske sa jasnom porukom za svoje igrače: "Došli smo da se predstavimo u jednom dobrom svjetlu i da odigramo dobru utakmicu, protiv jedne sjajne ekipe kao što je Jagelonija. Situacije da imamo deficit u rezultatu, i sigurno da će nam tim povodom zadatak biti mnogo teži."

Ako je neko mislio da su se Pazarci predali, grdno se vara: "Mi nismo došli ovdje na ekskurziju, i da igramo kao da nemamo šta da izgubimo, već da možemo mnogo toga da dobijemo!"

Prema njegovim riječima, želi opet da vidi hrabru i odlučnu ekipu, da budu opasni kao i u većem dijelu utakmice protiv Jagelonije na svom terenu, tako da ako je neko mislio da će se povući - grdno se vara. Zato i kaže da njegova ekipa nije još rekla posljednju riječ i ubijeđen je da će Novi Pazar biti pravi u Poljskoj.

"Mi smo navikli da igramo pod pritiskom. Od kada sam došao, februara ove godine, svaku utakmicu smo igrali na 'biti il' ne biti'. Prvo smo se borili za opstanak, potom smo se borili za plasman u plej-of, pa za plasman u Evropu i za to treće mjesto na tabeli. Budite uvjereni da ćemo mi znati da se nosimo sa tim pritiskom. I kod nas je ista atmosfera. Kada bismo imali stadion kapaciteta kao što je vaš, opet bi bio ispunjen do posljednjeg mjesta", zaključio je on.

Podsjetimo, ako Novi Pazar napravi iznenađenje i prođe igraće protiv boljeg iz duela Silkeborg (Danska) - Akurejri (Island).