Dobio otkaz zbog haosa u Novom Pazaru: Raskinut ugovor sa defanzivcem pred meč Konferencijske lige

Jagjelonija je donijela odluku da prekine saradnju sa defanzivcem Adrijanom Dijegezom zbog svađe u Novom Pazaru. On neće biti u sastavu poljskog tima u revanšu Konferencijske lige.

Izvor: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi Pazar izgubio je od Jagjelonije u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu (2:1). To znači da će u Poljskoj morati da juri gol zaostatka i prolaz, a tamo neće biti Adrijana Dijegeza Grandea. Sa španskim fudbalerom je raskinut ugovor.

Do haosa je došlo baš zbog dešavanja sa meča u Novom Pazaru. On se posvađao sa trenerom Adrijanom Sjemenikom i to zbog izmjene. Španac je izgubio mjesto startera u timu zbog povrede koljena i bio je na klupi u Novom Pazaru. Čekao je da uđe u igru i onda je poludio kada je vidio da u 71. minutu trener u igru uvodi Dušana Stojinovića umjesto Jukija Kobajašija, a ne njega.

Tada je ustao sa klupe i krenuo ka svlačionici. Uspjeli su članovi stručnog štaba da ga spriječe da ode, ali nije to dugo trajalo. Došlo je do razlaza.

"Adrijan Dijegez više nije član Jagjelonije. Ugovor je raskinut sporazumno. Poslije razgovora između kluba, njegovih predstavnika i samog igrača donesen je zaključak da je ovo najbolje rješenje za sve strane i došlo je do razlaza. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio za klub i što je pomogao da se ispišu nove stranice istorije. Želimo mu sve najbolje u budućnosti", navodi se u zvaničnom saopštenju kluba.