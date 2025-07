Dušan Tadić potpisao za Crvenu zvezdu: Najveći transfer srpskog fudbala u 21. vijeku

Kraj najveće ljetne sage u srpskom fudbalu, bivši kapiten reprezentacije Dušan Tadić igraće za Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić novi je igrač Crvene zvezde, saznaje MONDO! Generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić uspio je u onome što je pokušavao prethodnih nedjelja, pošto je Tadić u srijedu uveče pristao na sve ponuđene uslove i potpisao ugovor sa aktuelnim šampionom Srbije.

To znači da će šef stručnog štaba beogradskih crveno-bijelih Vladan Milojević već u narednim danima na treninzima imati ogromno pojačanje, jednog od najboljih srpskih fudbalera u 21. vijeku. Tadić će se uskoro priključiti novim saigračima, a ostaje da se vidi da li će biti spreman da zaigra već protiv Leha iz Poznanja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Imajući u vidu da je tokom cijele profesionalne karijere izuzetno spreman i da do detalja vodi računa o svom tijelu, neće biti iznenađenje ukoliko Dušan Tadić odmah "upadne" u tim Zvezde i svojim iskustvom pomogne u borbi za Ligu šampiona. Svojevremeno je baš u tom takmičenju odigrao neke od svojih najboljih mečeva - recimo onaj protiv Real Madrida na stadionu "Santijago Bernabeu", kada ga je francuski list Ekip ocijenio desetkom jer je plesao u dresu Ajaksa.

Dušan Tadić u Crvenu zvezdu stiže nakon što je okončao dvogodišnju saradnju sa turskim velikanom Fenerbahčeom, a prije toga je nosio dres Ajaksa, Sautemptona, Tventea, Groningena i Vojvodine, u kojoj je počeo seniorsku karijeru. Prve fudbalske korake napravio je u klubu AIK iz Bačke Topole, u kojoj je i rođen. Neizbrisiv trag ostavio je u dresu reprezentacije Srbije, za koju je odigrao 111 mečeva, postigao 23 gola i zabilježio rekord po broju asistencija. Takođe, Tadić je bio kapiten nacionalnog tima.

Čelnici Crvene zvezde tokom čitavog ljeta nisu krili želju da u srpski fudbal vrate tako veliko ime, a da Dušanu Tadiću ispune želje i za period nakon završetka igračke karijere. O tome je otvoreno govorio generalni direktor Zvezdan Terzić, koji je lično pregovarao sa Tadićem. "Ja sam mu rekao 'Dućo, znam te od kada si se rodio, da si mi sin, ne bih imao dilemu. Rekao bih ti, sine, dolazi u Zvezdu. Ovo je šansa koja se dobija jednom u životu'. Treba još 30-40 godina da radiš nešto poslije igračke karijere, a Zvezda će ti omogućiti da ti se otvore sva vrata evropskog fudbala", rekao je Terzić u razgovoru za "Arenu sport".

Crvena zvezda je tada ponudila Dušanu Tadiću 2+1 ugovor, ali i kompletan plan za život nakon završetka igračke karijere. Već dugo se spekuliše da bi Dušan Tadić volio da se oproba u trenerskim vodama, što bi Crvena zvezda mogla da mu omogući čim odluči da prestane sa igranjem fudbala.

Zvezdan Terzić je i kasnije pričao o Dušanu Tadiću. Isticao je tom prilikom da godine nisu problem kod ofanzivnog veziste jer se fudbalski vijek produžio, da je Tadićeva dilema da li da živi u Beogradu ili Amsterdamu, kao i da je klub uradio sve što može da ga dovede. "Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu poslije rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe. Rekao sam mu: Nećemo te pritiskati, imaš otvoren poziv Crvene zvezde do 1. septembra kada se zatvara prelazni rok. Do njega je", rekao je Zvezdan Terzić.