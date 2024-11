"Možda i u Partizanu imamo Jamala a da ne znamo!": Zoran prvi oblači dres u Humskoj, da svima pokaže šta zna

Talentovani fudbaler Partizana Zoran Alilović pokucao je na vrata prvog tima nakon povreda koje su pogodile tim iz Humske.

Partizan se u ovom trenutku nalazi u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, pa je angažovanje pojačanja za proljećni dio sezone pod velikim znakom pitanja. Pokušaće Predrag Mijatović i Danko Lazović da pronađu fudbalere koji bi mogli da pomognu timu iz Humske, ali je Savo Milošević svjestan da nije vrijeme za novogodišnje želje i poklone ispod jelke - radiće sa onim što ima u klubu.

Nekadašnji napadač Partizana uspio je da izvuče maksimum iz nekoliko mladih fudbalera tokom svog prvog mandata, pa bi to mogao da bude model i za aktuelni trenutak u klubu. Kada već ne može da anagažuje pojačanja sa strane, Partizan bi morao više pažnje da obrati na ono što ima - djecu među kojom je i svježe prekomandovani prvotimac Zoran Alilović (18). Svjesni su toga i u klubu.

"Detektovali smo da talenti nisu problem, nego stručni rad sa tom djecom. Ima nekoliko igrača u mlađim selekcijama koji imaju neku perspektivu. Međutim, određene stvari su se zapostavile u posljednjim godinama i naši omladinci gube od klubova koji su inferiorniji od njih. Razgovarao sam sa Savom i sve što je dobro u omladinskoj školi da podignemo na veći nivo, makar da treniraju sa prvim timom, pa neko da debituje. Lamin Jamal je fenomenalan primjer, možda i mi imamo Jamala a da ne znamo. Moramo da guramo naše klince, ali i dovedemo nekog iz prestižne fudbalske akademije, da nas nauče kako se biraju kadrovi za rad u mlađim kategorijama", nedavno je rekao Predrag Mijatović.

Utisak je da je Partizan odmah krenuo da tražin Jamala u svojim redovima. Kako je sezona u Srpskoj ligi Beograd već završena, nekoliko fudbalera Teleoptika prekomandovano je u prvi tim i već trenira sa seniorskim timom crno-bijelih. Savo Milošević je na otvorenom treningu koji su gledali i novinari beogradskih redakcija imao i mladiće koji su budućnost kluba. Jedan od njih je Zoran Alilović, koji bi uskoro mogao da debituje za prvi tim.

Mladi fudbaler Partizana počeo je sezonu u omladincima, a zatim igrao za prvi tim Teleoptika, u Srpskoj ligi Beograd.

"Dosta promjena za mene ove sezone. Igranje za Teleoptik pomoglo mi je da se malo naviknem na seniorski fudbal. Ja radim i spreman sam, moram biti spreman da ako u bilo kom trenutku dođe šansa ja budem spreman da je iskoristim. U Teleoptiku sam imao period adaptacije, kako je vrijeme prolazilo bio sam sve bolji i bolji. Iako je seniorski fudbal drugačiji, bez obzira koji je rang. To veoma znači za napredak. Srpska liga je fizička dosta zahtjevnija od Omladinske, meni će sada biti lakše", rekao je za MONDO Zoran Alilović.

Pred novembarsku pauzu za mečeve reprezentacija Partizan je ostao bez Gajasa Zahida. U remiju protiv Radničkog iz Kragujevca teško se povrijedio Norvežanin pakistanskog porijekla, a moguće je da se neće ni vratiti na teren prije kraja sezone. Upravo je Zoran Alilović igrač kojeg struka poredi sa Zahidom, odnosno proglašava ga njegovim nasljednikom u klubu.

Možda za početak Alilović ne mora da bude "Partizanov Lamin Jamal". Biće dovoljno i da se na treninzima nametne Miloševiću, a da zatim navijačima pokaže sve što zna. A spremio je "bogat umjetnički program" i priznao nam to u razgovoru kada smo ga upitali da li očekuje debi do kraja polusezone.

"Nadam se, radim i dajem maksimum na treninzima. Ako se ukaže šansa nadam se da ću je iskoristiti. Ukoliko dobijem šansu, navijači mogu da očekuju da ću dati maksimum za Partizan. Treba da radim ono što najbolje znam. Da se ne plašim greške, da pokažem inicijativu. Da svi vide ono što umijem i da budem spreman da iskoristim šansu ako se pruži. Navijači mogu da vide možda neki dobar pas, neku loptu, to su moje karakteristike. Prirodno mi je da igram iza napadača, ali snalazim se i po boku. Kada igram po lijevoj strani volim da uđem unutra. Sviđaju mi se treninzi u prvom timu, dosta lopte, pasa u noge, a s loptom je najljepše", otkriva mladi fudbaler Partizana.

Otkrio nam je Zoran Alilović želje za nastavak sezone, i svoje lične a i za kompletan tim.

"Početak je bio slabiji, u prvenstvu nas je poremetila i Evropa jer nismo izborili plasman. Mnogo nam znači i povratak navijača u ovom periodu stabilizacije. Sve to utiče. Nadam se da ćemo biti sve bolji i bolji. Da probamo da osvojimo Kup Srbije, što je cilj. Moj lični cilj je da debitujem, što je prije moguće. Gol i asistencija, što da ne. Daj Bože da bude do decembra, do kraja polusezone. Nadam se da će neko od nas da se nađe u situaciji u kojoj su bili Strahinja Pavlović i Filip Stevanović, da se izbori za ulogu u timu", zaključio je talentovani ofanzivac Partizana.

Do kraja jesenjeg dijela prvenstva Partizan ima još i utakmice protiv Napretka, Jedinstva, Železničara, IMT-a i Radničkog iz Niša. Pored toga, crno-bijeli treba da odigraju i dva ranije odgođena meča - protiv Radničkog iz Niša u prvom dijelu sezone i protiv Spartaka iz Subotice. Na tih sedam mečeva će Savo Milošević moći da pruži šansu i nekom od mlađih fudbalera.