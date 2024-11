Reprezentacija Srbije hoće prvi put na veliko takmičenje: Selektor i kapitenka vjeruju u ovaj tim!

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije vjeruje u prolazak na Euro!

Izvor: MN PRESS

Da li je sada taj trenutak, da li ženska reprezentacija Srbije može da ostvari san svih generacija i prvi put se plasira na jedno veliko takmičenje, u ovom slučaju na Evropsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Švajcarskoj?

Utisak je da ova generacija sjajnih igračica ima sve, kvalitet, iskustvo, mladost, vjerujemo i neophodno samopouzdanje da se iz dvomeča sa Švedskom izađe kao pobjednik. Ova Srbija selektora Dragiše Zečevića to želi, hoće i može. Najbolja ženska reprezentacija Srbije boravi u Nišu gdje se sprema za prvi duel sa Švedskom, 28. novembra u Leskovcu, a svoja očekivanja pred ovaj važan duel iznijeli su selektor Dragiša Zečević i kapitenka Violeta Slović.

"Spremni smo, očekujemo da se danas kompletiramo, imamo sve neophodne uslove za dobar rad. Prvi put u istoriji došli smo na korak do ostvarenja cilja, uslov je da budemo bolji u ova dva meča sa Švedskom. Djevojke su spremne, sada poklanjamo pažnju nekim detaljima, imamo ideju i viziju kako da dođemo do dobrog rezultata u Leskovcu. Drago nam je da ponovo igramo u tom gradu, odatle smo krenuli u kvalifikacije mečom protiv Škotske i sada zatvaramo krug. Baraž mečevi su specifični, mnogo je važno ko prvi postigne gol, nadam se da ćemo to biti mi. Želimo da dovedemo Švedsku u neki prostor gdje smo mi opasni, takođe da obratimo pažnju na naš defanzivni dio. Oni su vrhunska selekcija, ali mi tražimo svoju šansu da ih ugrozimo i daćemo sve od sebe da to kroz rezultat materijalizujemo."

Kapiten Violeta Slović i saigračice imaće dva veoma zahtjevna meča, ono što je važno jeste da se poslije Leskovca sa dozom velikog samopouzdanja ode u Stokholm, gdje se 3. decembra igra revanš susret.

"Spremamo se za ova dva meča praktično nekoliko mjeseci, jer nam je upravo ovo bio cilj, da dođemo u situaciju da se borimo i izborimo za odlazak na najveće takmičenje. O Švedskoj ne treba mnogo da se troše riječi, one su pete na svijetu, ali stvar je jednostavna, ako želite da odete na veliko takmičenje onda morate da pobijedite i velike ekipe. Na nama je da u četvrtak ispoštujemo sve one zahtjeve sa kojima se upoznajemo kroz rad na treninzima. Nadam se da ćemo pokazati jednu čvrstu, disciplinovanu igru, da ćemo u meč ući sa ogromnim motivom. Ova generacija može da ostvari san svih prethodnika i bude prva koja će igrati na Evropskom prvenstvu. Mislim da smo spremne, većina nas se poznaje više od deset godina, mnogo pričamo o tome da li je sada trenutak, naravno da jeste. Sazrele smo u svakom pogledu i vrijeme je da kvalitet pokažemo sada kada je to najvažnije. Nadam se da ćemo imati i lijepu podršku sa tribina, mnogo bi nam značilo. Protiv Škotske je bio odličan ambijent, pozivam Leskovac i istočnu Srbiju da dođu u četvrtak i budu uz Srbiju", rekla je Violeta Slović.