Sjeverna Koreja šampion svijeta u ženskom fudbalu! (FOTO, VIDEO)

Ženska reprezentacija Sjeverne Koreje u kategoriji do 17 godina osvojila je rekordno treće Svjetsko prvenstvo nakon boljeg izvođenja penala u finalu protiv dvostrukog branioca titule Španije u Santo Domingu.

Nakon zaostatka u finalu, za koji se pobrinula najbolja golgeterka turnira u Dominikanskoj Republici Pau Komendador, Korejke su brzo izjednačile i stekle priliku da se sa "kreča" bore za šampionski pehar na stadionu "Feliks Sančez".

"Crvena furija" je promašila dva jedanaesterca, a pobjednički penal je pred 18.500 gledalaca sigurno izvela Kang Riu-Mija za titulu.

Korejske fudbalerke Jon Il - Čong proglašena je za najbolju fudbalerku Mundijala, ali je junakinja Sjeverne Koreje u finalu bila čuvarka mreže Pak Ju-Gjong, koja je odbranila dva penala.

"Ponosni smo što smo pobijedili najbolji evropski tim i postali najbolji na svijetu. Uspjeli smo da pobijedimo zbog našeg jedinstva. Još jednom smo naučili da je pobjeda neizbježna ako se borimo zajedno kao jedan", rekao je selektor Sjeverne Koreje Song Sung-Gvon.

Španska fudbalerka Irune Dorado pohvalile je protivnice, posebno kod presinga.

"One su veoma snažan tim. Ne daju ti da dišeš, a igrati tako devedeset minuta je teško. To je njihova snaga", rekla je Dorado nakon poraza u finalu.

Korejke su zabilježile sve pobjede na putu do finala, između ostalih, savladale su selekcije Engleske, koje su prvakinje Evrope, kao i tim SAD-a, koji je olimpijski šampion. Kao šlag na tortu stigao je trijumf nad dvostrukim uzastopnim prvakinjama svijeta Španjolkama.

Predsjednik Azijske fudbalske konfederacije (AFC), Šeik Salman bin Ebrahim Al Kalifa rekao je da je "Sjeverna Koreja bila izvanredna u Dominikanskoj Republici. Njihova upornost i izuzetan timski rad su zaista priznanje igračicama svjetske klase na terenu i neumorni napori svih koji rade iza kulisa".

Podsjetimo, ovo je bila treća svjetska titula za Sjevernu Koreju, koja je prvi trofej podigla 2006. godine trijumfom nad SAD, koje su im bile rivalke i osam godina kasnije.

A prije samo dva mjeseca, Sjeverna Koreja osvojila je rekordno treće Svjetsko prvenstvo za žene na nivou do 20 godina, pobijedivši stare rivale Japan u finalu u Kolumbiji. Takođe su osvojile svjetske titule u konkurenciji do 17 i do 20 godina u 2016. godini, čime su pokazale da imaju izuzetan talenat u ženskom fudbalu na nivou mladih.

Salman je dodao da se "posvećenost Fudbalskog saveza Sjeverne Koreje da uspostavi dosljedan i dinamičan niz budućih zvijezda mora pozdraviti i mi im čestitamo, ne samo na ovom trijumfu, već i na tome što su jedina članica u svjetskom fudbalu koja je ponovila podvig osvajanja uzastopnih titula ženskih starosnih grupa u istoj godini".

Iako su Korejke dominantne u mlađim kategorijama, u seniorskim to nije slučaj, posebno jer su 2011. godine čak pet igračica pale na doping testu. FIFA ih je kaznila zabranom nastupa na SP i nije prihvatila objašnjenje da su navodni steroidi pronađeni u njihovoj krvi ustvari posljedica jelenskog mošusa, koji se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini.

Nakon pandemije korona virusa, Sjeverna Koreja je više od četiri godine sprečavala svoje reprezentacije da igraju međunarodne utakmice što je dovelo do pada na FIFA listi, a bile su uvijek među 10 najboljih.

U posljednjih 12 mjeseci su se vratile takmičenjima, ali su mečeve igrale isključivo u Aziji, osim dva duela protiv Rusije u Moskvi, koja je pod sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Ostaje da se vidi da li njihov uspjeh na Svjetskom prvenstvu 17 godina dovesti do nastupa u kvalifikacijama u seniorskoj konkurenciji. Interesantno i jedinstveno među 10 najboljih svjetskih timova, nijedna fudbalerka Sjeverne Koreje ne igra izvan svoje zemlje.

Salman je na kraju naglasio da su "vizija i misija AFC-a da osiguraju uspjeh azijskih timova na najvećim scenama i postignuća ženskih timova svjedoči o našim ambicijama koje će zaživjeti. Uvjeren sam da će sjajni primjer Sjeverne Koreje poslužiti kao inspiracija drugim ekipama", prenio je magazin "Forbs".

