U Hrvatskoj tinja sukob selektora i trenera Dinama!

Zlatko Dalić i Nenad Bjelica zakačili su se oko napadača Bruna Petkovića i cijela Hrvatska priča o tom slučaju.

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je prošle nedjelje spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija - protiv Škotske u Glazgovu 15. novembra i tri dana kasnije sa Portugalom u Splitu - od kojih im zavisi da li će se plasirati u završnicu pomenutog takmičenja.

Iako je mahom pozvao fudbalere koje uvijek zove, njegov spisak izazvao je burnu reakciju trener Dinama Nenada Bjelice - i to zato što je zvao njegovog napadača Bruna Petkovića!? Prilično neočekivana reakcija, znali smo da vidimo da treneri reaguju što njihovi igrači ne dobijaju pozive u reprezentaciju, ali je zaista neobično da se bune što su među najboljima u zemlji, što je Dalić i pokazao time što ga je uvrstio na spisak.

Ipak, Bjelica je nakon meča Dinama i Šibenika osuo paljbu po svom kolegi i rekao da nema namjeru da ga "pokida" zbog eto samo jedne utakmice za reprezentaciju Hrvatsku.

"Nije normalno trenirao od Monaka, nema smisla niti da ide u reprezentaciju. Htjeli bismo da ga pripremimo za Rijeku, za tu prvu utakmicu nakon pauze, da nam može pomoći u tih posljednjih sedam utakmica prvog dijela sezone. Predsjednik Zajec je pričao sa selektorom. On će se pojaviti u reprezentaciji, ali ako je malo pameti, neće igrati. Od prve minute neće sigurno igrati u Bratislavi, vidjećemo hoćemo li ga koristiti", poručio je vidno nezadovoljni Nenad Bjelica.

Najbolji Ex-Yu trener, kako su ga prozvali mediji u Hrvatskoj, pomalo se i previše miješa u posao Zlatka Dalića kod koga je Petković upravo i debitovao, prije pet godina. Od tada je sakupio 42 nastupa i postigao 11 golova, tako da je daleko od "klinca" kome je potrebno da trener stane uz njega i brani ga od poziva za reprezentaciju.

Zato je burno reagovao nekadašnji golman Dinama i Crvene zvezde Tomislav Ivković koji je u emisiji "Stadion" na HRT poručio da je Nenad Bjelica pretjerao.

"Sve što se dogodilo je u najmanje ruku nekorektno prema Daliću. Da je pameti, Petkovića ne treba ni zvati. Bjelica je znao da je Zajec pričao s Dalićem i znajući za to bio je nekorektan i nije smio da izađe na način na koji je izašao. Klub je odgovoran za Petkovićevu situaciju, a ne reprezentacija. Kad gledamo minutažu u posljednjim utakmicama, to su minimalne minutaže, onda bi možda bilo bolje da se odmara i priprema. Bjelica je rekao da 40 dana nije u pravom treningu. To su situacije koje treneri rješavaju međusobno, ovakvi repovi su nepotrebni", objasnio je Ivković.

Petković je inače ove sezone odigrao 15 utakmica za "modre" i zabilježio je pet golova i tri asistencije dok je u Ligi nacija za "vatrene" igrao u pobjedama protiv Poljske i Škotske. Hrvatska je inače druga na tabeli sa sedam bodova i ima velike šanse da opet igra u završnici.

