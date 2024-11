Ranijeri i u 74. godini šokirao Englesku: Oživio zaboravljenog šampiona svijeta

Roma šokirala Totenhem u Londonu u Ligi Evrope, 2:2. "Otpisani" Mats Humels dao odlučujući gol.

Izvor: EPA-EFE/NEIL HALL

Roma je osvojila šokantan bod protiv Totenhema u gostima (2:2), nakon što je njemački veteran Mats Humels (35) postigao odlučujući gol u prvom minutu sudijske nadoknade - 90+1!

Nijemac koga je novi trener Rome Klaudio Ranijeri (73) vratio u tim tako mu je zahvalio za povjerenje, nakon samo 23 minuta odigrana do dolaska slavnog Italijana sredinom novembra. Uz to, Humels mu se i odužio za to što je napravio kiks na početku meča i skrivio penal koji je Son pretvorio u vođstvo Totenhema 1:0.

Roma je nakon toga uspjela da izjednači golom Endike u 20. minutu, a Totenhem je stekao 2:1 u 33. minutu, udarcem Brenana Džonsona. Ipak, taj rezultat nije ostao na snazi do kraja.

Pogledajte kako je izgledao ovaj meč:

Totenhem Roma Izvor: YouTube/TV Arena sport

Italijanski klub je ovim remijem osvojio prvi bod pod vođstvom Ranijerija.