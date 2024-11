Nekada poznati golman (31), sada "samo" suprug najljepše voditeljke: Kako je finale LŠ zauvijek ubilo jednu karijeru

Loris Karijus više se ne bavi fudbalom, iako je tek zagazio u tridesete godine. Velika utakmica u Kijevu bila je njegova šansa karijere, a zapravo mu je upropastila fudbalski put zauvijek.

Loris Karijus bio je svojevremeno veoma perspektivni njemački golman, rezerva Liverpula i na početku dvadesetih vjerovali su da je sljedeća "velika stvar" Jirgena Klopa. Njemački stručnjak doveo ga je na Enfild iz Majnca 2016. i pomislio je da je tada za samo 6,2 miliona evra dobio golmana koji bi mogao da mu donese titulu Lige šampiona. I pogrešio je u procjeni.

U proljeće 2018. godine, Karijus je dobio šansu kao nikad prije i poslije toga. U četvrtfinalu Lige šampiona sudije su "ispravile" njegov veliki kiks, kada je loše izbio loptu ka svom saigraču Džejmsu Milneru, a nakon toga je Liroj Sane dao gol, koji je ipak poništen zbog ofsajda.

U polufinalu Lige šampiona, srpski bombarder Aleksandar Kolarov gađao je snažno ka njemu, lopta mu je prošla kroz ruke, ali ga je sačuvala prečka, a Liverpul je pobijedio Romu 5:2. I poslije toga, menadžer Klop vjerovao je u njega i u finalu Lige šampiona protiv Reala, u kojem je bio tragičar i najveći krivac za poraz 1:3. Pri prvom je njegovo izbacivanje blokirao Karim Benzema i dao mu gol, a pri trećem je loše reagovao pri šutu Gareta Bejla sa distance.

Branio ga je poslije toga Jirgen Klop, tvrdeći da nije bio kriv njegov loš izbor, već to što je Nijemac doživio "potres mozga" pri sudaru sa Serhijom Ramosom i igračima Reala, ali sve to je palo u vodu kada je Liverpul tog ljeta doveo Alisona za čak 62,5 miliona evra. I tako je stavio do znanja Karijusu da je završio i sa Liverpulom i sa fudbalom na tom nivou.

Istog ljeta, Karijus je otišao u Bešiktaš na pozajmicu, zatim je prešao u Union Berlin i bio rezerva, a onda se njegova karijera ugasila u Njukaslu od 2022.godine, jer je za dvije sezone nastupio samo dva puta za taj tim. Od ovog ljeta nema klub i svjestan je realnosti da je moguće da novu šansu neće dobiti.

"Imam osjećaj da bilo šta što sam uradio ili napravio na treningu nije bilo dovoljno dobro. Bilo mi je teško da se oporavim od te situacije (u finalu Lige šampiona), čak i u drugim klubovima bilo je situacija u kojima je to uzimano kao otežavajući faktor. Sve je postalo prenapumpano i čak i kada pokušavate da se ne obazirete na to, ne možete da pobjegnete".

"I dalje primjećujete stvari, ljudi vam govore, suočavate se sa tim konstantno i zato sam htio novi početak umjesto da ostanem u Liverpulu. Nadao sam se da ću dobiti dobru priliku ovog ljeta, da ću dobiti šansu da ponovo igram, i dalje sam zdrav, još imam svoje sposobnosti, ali ako nema više otvorenih vrata za mene, onda ću priznati sam sebi: 'Čuj, ima mnogo drugih stvari koje možeš da ostvariš i da te ispune'. Mogu još da uživam radeći ih i mogu početi ispočetka".

Novu šansu za sebe vidi u muzici.

"Di-džej sam već određeno vrijeme i bavim se time, to je slično fudbalu i ima određenih zajedničkih stvari. Kada odbranite šut, onda izvlačite emocije iz ljudi. Kada puštate muziku u kojoj svi uživaju, to takođe izvlači emocije iz ljudi. A za fudbal - nikad ne znate. Neki golman bi sutra mogao da se povrijedi i mogao bih da dobijem poziv. Možda se to dogodi za nedjelju dana, pa budem opet među stativama. Nikad ne znate. A, ako se ne dogodi, ostaću vjerovatno u Italiji, provodiću mnogo vremena sa porodicom i napredovaću u muzici", kazao je Karijus.

Za razliku od profesionalnog, na privatnom planu Loris Karijus već godinama uživa kraj najljepše italijanske voditeljke Dilete Leote, sa kojom je prošle godine dobio ćerku.

