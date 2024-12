Čuveni napadač dominirao u Premijer ligi, a sad drži kafić u Zagrebu

Legendarni fudbaler Mark Viduka danas živi u Hrvatskoj i tamo ima svoj kafić...

Ukoliko ste pratili Premijer ligu početkom ovog vijeka onda nema šanse da niste obožavali napadački tandem Lidsa u tom periodu koji su činili Mark Viduka i Hari Kjuel, a tu su bili u nekom periodu i Robi Fauler, Robi Kin i mnoga druga velika imena poput Rija Ferdinanda, Denija Milsa, Li Bojera, Pola Robinsona, Džonatana Vudgejta, Džejmsa Milnera...

Odakle sad Viduka (49)? Vjerovali ili ne legendarni australijski napadač danas živi i radi u Hrvatskoj. Drži svoj kafić u Zagrebu i uživa u penziji sa porodicom i djecom. Ne treba to previše da čudi pošto je u svojoj karijeri u jednom momentu igrao baš za zagrebački Dinamo i to tri godine. Od 1995. do 1998. godine je došao tu iz Melburna, dao je 40 golova na 84 meča i tu ga je primijetio Seltik koji ga je doveo u Škotsku.

I tamo je briljirao, tresao mreže i odatle je završio u Premijer ligi. Igrao je za Lids četiri sezone i po tome ga najviše pamte. Odatle je otišao u Midlsbro, pa je karijeru završio u Njukaslu. Igrao je za reprezentaciju Australije 13 godina in a 43 meča dao je 11 golova. Ukupno je u karijeri odigrao 509 utakmica i dao 255 golova. Gledajući samo Premijer ligu na 240 mečeva mreže je tresao 92 puta.

Rođak Luke Modrića i veza sa Tuđmanom

Interesantno je i da Viduka ima dalje rođačke veze sa čuvenim hrvatskim fudbalerom Lukom Modrićem. U jednom od intervjua je otkrio i kako je Franjo Tuđman imao uticaj na njegovu karijeru. Tadašnji predsjednik Hrvatske ga je lično zvao...

"Pokojni predsjednik Tuđman je išao u Australiju, ja sam imao 18-19 godina i dvije godine zaredom imao sam velike uspjehe dolje. Bio sam najbolji igrač i strijelac prvenstva .Imao sam ponude iz Dortmunda, trebalo je da idem tamo. Imao sam i drugu ponudi iz Japana, tamo je igrao Salvatore Skilaći. Tuđman je bio tamo zbog svoje političke turneje. Jedan dan mi zvoni telefon i jedan naš prijatelj, koji je bio član HDZ-a me zvao i pitao da li ću ja sa svojim roditeljima da idem na ručak sa predsjednikom", rekao je Viduka za "Podkast Inkubator".

Sada Mark živi u zagrebu sa sinovima Josefom, Lukasom i Oliverom i najviše uživa u kuvanju kafe. "Kad si odrastao u porodici u kojoj je Hrvatska bila svetinja, a ja kada sam odrastao to je bila druga država, mi smo bili srećni kada se to pokrenulo devedesetih. Kada smo vidjeli hrvatsku zastavu na televiziji to je bilo nepojmljivo za nas, a kamoli da ima hrvatska reprezentacija. Pa mene su sa tri godine naučili da pjevam 'Zovi samo zovi', ja bih po kući pjevao tu pjesmu. A ja sam subotom išao u hrvatsku školu i morao sam da naučim himnu", ispričao je Viduka.

Slavio akciju "Bljesak"

U Australiji je Tuđman bio obožavana figura, a "Oluja" i "Bljesak" bili su pozdravljeni, što je potvrdio i Viduka. "Meni je Franjo Tuđman bio pojam kad se on pojavio. Mi smo željeli slobodnu Hrvatsku, nezavisnu, neovisnu i demokratsku. Onda kad se on pojavio u to vrijeme, kad je bio 'Bljesak' ovdje u Hrvatskoj, ja sam skoro umro kad sam dobio taj poziv. Moj otac je imao ogroman osmijeh, zaista poseban dan", dodao je Viduka.

Operacija "Bljesak" bila je vojno-policijska akcija koju su sprovele hrvatske vojne, paravojne i policijske snage u maju 1995. na teritoriji Zapadne Slavonije koja je bila u sastavu tadašnje Republike Srpske Krajine. Prema podacima Dokumentaciono - informacionog centra "Veritas", u "Bljesku" je ubijeno ili nestalo 283 Srba, među kojima 57 žena i devetoro djece do 14 godina starosti.