Najemotivnija ispovijest Mihajlovićevog kuma: "Cijeli Novi Sad me podsjeća na njega, sve smo prošli zajedno"

Dvije godine su srpski fudbal i svi ljubitelji sporta na svijetu bez Siniše Mihajlovića - legendarni fudbaler, a kasnije i trener, preminuo je nakon duge i teške borbe sa leukemijom koja se čak tri puta vraćala kako bi konačno savladala šampiona Jugoslavije sa Vojvodinom, prvaka Evrope sa Crvenom zvezdim i zvijezdom italijanskog fudbala u nekoliko timova. Dok se čitav svijet prisjeća Mihe, dirljive riječi o njemu ima i kum Miroslav Tanjga.

Zajedno su doputovali u Novi Sad i pojačali Vojvodinu, bili su kasnije igrači Crvene zvezde, zatim je Tanjga radio kao Mihajlovićev pomoćnik tokom trenerske i selektorske karijere... Vjerovatno nema čovjeka koji je bolje poznavao Sinišu Mihajlovića od Miroslava Tanjge.

"Siniša i ja smo došli isti dan. Počeli smo da živimo zajedno...", počinje priču Miroslav i dodaje: "Kada smo stigli taj prvi dan u Novi Sad, prvo što smo uradili poslije potpisa ugovora otišli smo da upišemo fakultete. U pitanju je Fakultet za zaštitu na radu. Doduše, dva puta smo ga posjetili. Prvi put kada smo upisali, a drugi tri-četiri godine kasnije kada smo došli da podignemo papire. Fudbal? Nikad se tu ne zna, daj mi da upišemo fakultet da imamo nešto za dalje u životu. Siniša je pet godina bio mlađi od mene, veliki talenat u tom periodu, ali nismo željeli da se odreknemo tek tako škole... E, onda je počela ideja 'pa, čekaj, daj da mi budemo prvaci u fudbalu'. Nismo mogli da se posvetimo školi. To mi je ostalo kao neko prvo sjećanje."

Borba je zadržati suze kada prolaze slike kroz glavu... "Toliko toga me ovdje podsjeća na njega. Naša Vojvodina, naši tereni, naš Novi Sad... Pjesme, izlasci, sve... Nije lako, vjerujte mi. Kroz sve stvari u životu smo prolazili zajedno. Toliko je bilo tu toliko situacija životnih, fudbalskih... Došli smo do odnosa koji možeš da izgradiš sa jako malo ljudi u životu", prisjetio se Tanjga.

Siniša Mihajlović je mnogo volio Novi Sad. Nije bio "njegov", ali su povremeno postali jedno... "Obožavao je ovaj grad! Dobio je priznanje i za počasnog građanina Novog Sada. Želio sam da kada izađe iz bolnice dođe ovdje, da prošetamo, prisjetimo se svega... Stalno se raspitivao za Vojvodinu, stanje u klubu, pratio je rezultate", rekao je Mihin kum i otkrio šta bi Siniša danas poručio fudbalerima: "Kakvo treće mjesto? Hoću da budete u prva dva tima. Vjerujem da bi to rekao."

Prisjećao se Miroslav Tanjga u razgovoru za zvanični sajt FK Vojvodina i šampionskog tima koji je u Novi Sad odnio za sada posljednju titulu, još u onoj Jugoslaviji.

"Nevjerovatna grupa fudbalera, trenera... Imali smo vrhunsku atmosferu i trenirali smo pakleno! Zaista, ti treninzi... Tu je sve pucalo. Kada se radilo - radilo se. Kada izlazimo išli smo svi zajedno, ali nikada pred utakmicu ili kada nas sutra čeka trening, te stvari su se znale. Uradili smo veliku stvar za našu Vojvodinu, naš Novi Sad... Ljudi su nas zaista poštovali i radovali se kada nas vide. Prvaci one velike Jugoslavije! Kada bismo izašli u neki restoran u Novom Sadu sa djevojkom, gotovo po pravilu bismo dobijali odgovor 'kuća časti'. Sjećam se da smo za osvojenu titulu smo dobili 5.000 maraka u tri rate. To je novac s kojim smo mogli da odemo nekoliko dana na more. Pričam to da vam kažem da nama nisu bile motiv pare već da napravimo rezultat sa klubovom i izgradimo se kao igrači. A, novac? Ma on će kad-tad doći", ispričao je Tanjga.