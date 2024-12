Godišnjica smrti Siniše Mihajlovića: Pročitajte njegovo oproštajno pismo od Bolonje

Tri mjeseca pred smrt, Siniša Mihajlović napustio je Bolonju i napisao oproštajno pismo.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press

Slavni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je na današnji dan prije dvije godine. Nažalost, Mihi se vratila leukemija i izgubio je tešku borbu u bolnici u Rimu. Njegova smrt pogodila je mnoge u Srbiji, Italiji i u svijetu, pošto je bio omiljen gdje god da se pojavio.

Poseban odnos imao je sa navijačima Bolonje, kluba koji je trenirao u trenutku kada je saznao da je bolestan, a koji je bio uz njega i kada je pobijedio opaku bolest - i kada se vratila. I dalje se pamti potresna scena ispred bolnice kada su fudbaleri Bolonje došli da pruže podršku svom "Misteru" i rasplakali ga, a odnos se nastavio i poslije Mihine smrti - pošto su navijači ovog kluba istakli novi transparent o Siniši i raznježili njegovu kćerku Viktoriju: "Poslije dvije godine, još uvijek u srcu... Zbogom, Siniša"

Izvor: Massimo Paolone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ono što mnogi ne znaju da je Siniša Mihajlović "zadužio" Bolonju jer nije prestajao da radi kao trener čak i dok je primao hemoterapiju u bolnici, konstantno bio na vezi sa ekipom Bolonje, koju bi vodio do svojih posljednjih dana, da se on pitao. Rastanak je uslijedio tri mjeseca pred smrt, u septembru, kada su mu predstavnici kluba donijeli papire u Rim.

Ni tada nije htio da se preda, već je planirao da nastavi, iako rezultati nisu bili dobri. Održali su buran razgovor i rastali se, a Mihajlović se oglasio i objavio javno pismo u kome je rekao da je "ostao Srbin i da se nikad nije predao".

Jednostavno, to je bio Siniša Mihajlović kakvog znamo i još dugo će biti teško poverovati da je takav čovek mogao da ode...

Šta je Miha napisao u oproštajnom pismu?

"Često sam se opraštao od navijača, igrača, klubova i gradova. To je dio svake fudbalske ili trenerske karijere i stigne te u nekom trenutku, prije ili kasnije. Ništa nije vječno, takvi su sportski ciklusi, ali ovoga puta osjećaj je drugačiji, tužniji. Moja avantura u Bolonji nije bila samo sportska ili fudbalska, bilo je to jedinstvo duša koje su zajedno hodale kroz mračan tunel i tražile svjetlo. Vaša ljubav me je grijala u najtežim trenucima i pokušao sam to da vam vratim tako što se nikad nisam štedio...", napisao je Mihajlović na kraju troipogodišnje epizode u Bolonji.

"Vrijeme provedemo u Italiji me je i omekšalo, ali ne i potpuno promijenilo. I dalje sam Srbin koji radi posvećeno, ali možda nisam uvijek uspio da izrazim zahvalnost... Možda nisam uspio da vam vratim ono što ste zaslužili, ali ove tri i po godine su bile nevjerovatne".

"Nikada nisam bio licemjer, neću ni ovoga puta. Ne razumijem zašto sam dobio otkaz. Prihvatam ga, kao svaki profesionalac, ali mislim da je situacija bila pod kontrolom i mogla je da se popravi. Klub nije mislio to, iako smo bili tek u petom kolu sezone, tako da mislim da je to odluka koju su dugo spremali... Šteta", napisao je Mihajlović. "Srešćemo se opet, nadam se uskoro na terenu. Čiji god dres da nosim, nikada neću biti protivnik, samo jedan od vas".

Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2024. u 54. godini.