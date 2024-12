Veljko Ražnatović pretukao Kolumbijca i pobjesnio: Ovo mi se nikad nije desilo, sad će teorije zavjere

Srpski bokser Veljko Ražnatović razočaran što je njegov protivnik predao borbu u kojoj je išao ka pobjedi.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Srpski bokser Veljko Ražnatović ostvario je pobjedu u "Kupu Nacija" protiv Edvina Rijaskosa iz Kolumbije, ali nije bio zadovoljan. U razgovoru za "MMA Respect" je poslije borbe rekao da ne voli kada protivnicu odustanu od borbe, što mu je pokvarilo utisak. Zato je i te kako burno reagovao i "pecnuo" svog rivala.

"Dobar meč, malo mi je žao što se protivnik u četvrtoj rundi predao, to mi se nikada nije desilo, za to nemam nikakvo poštovanje. Mi bokseri ne treba to da radimo. Jeste da je bio težak meč, ali to za mene nije opcija, naročito ne pred punom halom. Iznervirao sam se, to je neki neprofesionalizam sa moje strane, a i zbog moje specifične situacije, gdje ionako svi jedu go*** nešto i se**, i ovako konj jedan da završi meč i samo to tim neukim ljudima daje još više šanse za neke svoje teorije zavjere...", rekao je Ražnatović čiji je sin bio na meču.

"To mi je bilo na pameti, a ne to što se on predao. Šta ja da uopšte radim tu. Krivo mi je, dosta sam se spremao i dosta sam kila skinuo. Spreman sam za veće izazove i da pravim ozbiljnije pare od ovog sporta imam dobar tim, volio bih da se prebacimo sa mečevima u inostarnstvo. Ovu pobjedu posvećujem ženi i djeci, ali nije mi ovo najdraža pobjeda, krivo mi je što publici nije do kraja pružen užitak", istakao je on.

Podsjetimo, Veljko Ražnatović je sin pjevačice Svetlane Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, a već nekoliko godina bavi se boksom. Član je Crvene zvezde.