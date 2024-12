"Luka Dončić je klasičan Srbin... Ups!": Zbog izjave svi popadali od smijeha, morao da se izvinjava

Drejmond Grin kaže za Luku Dončića da je "klasičan Srbin" zbog načina na koji igra i provocira igrače koji ga čuvaju.

Izvor: Profimedia

Luka Dončić postigao je prethodne večeri 45 poena za Dalas u pobjedi nad Golden Stejtom (144:133), a imao je još i 11 skokova, 13 asistencija, tri ukradene lopte, dvije blokade... Zaista, nestvarnu partiju odigrao je Dončić i s pravom je sa Nikolom Jokićem u grupi igrača koja je krenula po sve NBA rekorde.

Njih dvojica potpuna su suprotnost onome što smo do sada viđali u NBA ligi i bez naročite atletske građe dominiraju i u "svojoj brzini" prave razliku, a nije iznenađenje da se i privatno druže. Toliko idu jedan sa drugim da su mnogi pomislili da igraju i za istu reprezentaciju, tako da je Drejmond Grin iz Voriorsa napravio simpatičan lapsus (ili ne). Rekao je da je Luka Dončić Srbin, pa se zbog toga izvinjavao.

Draymond talks about Lukapic.twitter.com/aksz64zBpE — Luka Updates (@LukaUpdates)December 16, 2024



"Puno je pričao tokom meča? Uvijek je zabavno igrati protiv Luke, to je tipičan, klasičan Srbin... Mislim, nije Srbin, Slovenac je, ali to je to. Imaju tu nonšalantnost i pričaju ti tek povremeno, ali su obično flegme. Tako je kad vam ispraše gu***e, ali je uvijek zabavno igrati protiv njega i protiv velikih igrača. Hoćeš da vidiš šta možeš da uradiš da ga zaustaviš", rekao je Grin.

Ne znamo kako će Luka Dončić reagovati na ovo, ali nije prvi put da za njega govore da je Srbin, što i jeste po ocu Saši. Zbog toga su i navijači Srbije na simpatičan način "peckali" Slovence uoči meča u Minhenu na Evropskom prvenstvu.