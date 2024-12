"Ja bih se razveo zbog Novaka": Kirjos opet napravio šou, prozivao bivšeg broja jedan

Nik Kirjos je uvijek spreman na šalu, pogotovo ako će da "potkači" Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Nekada je bio veliki kritičar Novaka Đokovića, a sada Nik Kirjos brani Srbina na svakom koraku. Ponovo su u sjajnim odnosima i često se šale međusobno. Sada je Kirjos prokomentarisao odluku da Novak sarađuje sa svojim nekadašnjim veliki rivalom Endijem Marejem. Prvo se dotakao toga što je poslije mnogo povreda Marej nastavio da igra tenis sve do kraja ove sezone.

"Nisam želio da imam samo povredu, i sigurno ne želim da budem kao Endi Mari, to je sigurno, da hramljem do cilja, ne", rekao je Nik Kirjos koji i sa 29 godina propušta po pola sezone jer ne želi da se napreže i povređuje, pa ga tako uglavnom gledamo na terenu od Australijan opena do Vimbldona, dok ostatak godine odmara.

Sada se našalio na račun Endija Mareja i istakao da ga supruga sigurno jako voli, jer taman što se penzionisao sada će ponovo po svijetu ići sa Novakom. S kojim, dobro je poznato, voli da kaže da je čak bio i "ljubavnik".

"Sada trenira Novaka, i mislim, čovječe, ovaj tip stvarno ne može da se skloni od tenisa. Ne može. Mislio sam, ovaj tip će da ide sa porodicom, uživa u životu. Ali on je kao, treniram Novaka, i ja sam sad trener. Sigurno bih se razveo od njega", rekao je u šali Nik.