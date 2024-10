Kirjos igrao finale sa Novakom, pa nestao: Sad sve objasnio, znamo i kad se vraća!

Nakon što je imao pola godine iz snova, poslije sjajnih rezultata u singlu i dublu Nik Kirjos je potpuno nestao. Sada je objasnio kada se vraća!

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos ne igra već dvije godine! Sada već iskusni 29-godišnji teniser imao je 2022. godine vrhunac karijere kada je odigrao finale Vimbldona sa Novakom Đokovićem i četvrfinale US opena nakon toga, a onda su povrede zgloba krenule da se ređaju. Ipak, on kaže da nije gotov!

Odbio je da kaže da se povukao i istakao da mu je jasno da mu je karijera pri kraju. Ipak, nije gotova! Iako dvije godine nije izašao na teren izgleda da cilja Australijan open naredne sezone za povratak na teren!

"Daleko sam od gotovog, da budem iskren. Znam da sam u posljednjem dijelu karijere, ali imam još godinu ili dvije tenisa u sebi. Ekstremno sam motivisan, treniram tri sata svaki dan. Potpuno sam se oporavio od operacije zgloba i motivisan sam", rekao je Kirjos novinarima.

Nekadašnji 13. igrač na ATP listi i osvajač sedam titula je sada potpuno van liste i nema renking, ali to ne znači da bi krenuo od nule. On ima zaštićeni renking i kada odluči da se vrati biće žreijban po njemu - a to je 21. mjesto na ATP listi. To znači da će svuda biti nosilac i da će imati šansu da ima lakši žrijeb.