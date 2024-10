"Tako ću da ućutkam neke ljude": Kirjos ima samo jedan cilj, zbog toga se vraća na teren!

Nik Kirjos želi da osvoji grend slem titulu u bliskoj budućnosti.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos grend slem šampion! Tako bi kontroverzni australijski teniser želio da bude upamćen i upravo to mu je glavni cilj u nastavku karijere. On se još uvijek oporavlja od serije povreda i problema sa koljenom, stopalom i zglobom. Planira da se vrati na teren u decembru i da tada počne sa pripremama za Australijan open.

U razgovoru za jedan podkast otkrio je šta su mu planovi i ciljevi. Jedan od igrača koji je najviše branio Novaka Đokovića i koji je postao njegov prijatelj mašta o svetom gralu tenisa.

"Vraćam se jer postoji nešto što me zadržava u igri. Pobijedio sam skoro svaku osobu koju su stavili ispred mene, osvojio sam više titula i zaradio novac. Međutim, smatram da je moj glavni cilj sada grend slem. Mislim da će to da ućutka ljude na kraju dana. Biće to moja duboka motivacija", jasan je Kirjos.

Nema Nik problem da kaže ono što misli, čak i kada ga to skupo košta, zato mu je nadimak "loš momak" svjetskog tenisa.

"Vjerovatno me tako zovu zato što ispadam malo iz tog kruga ponašanja običnog tenisera. Ne bih rekao da takvu percepciju o meni imaju moji sunarodnici, bar ne u javnosti. Na početku moje karijere ljudi su mislili da sam ubica", zaključio je Kirjos.

Kada su u pitanju njegovi učinci na grend slemovima najveći uspjeh imao je na Vimbldonu kada je 2022. godine u finalu izgubio od Novaka Đokovića. Igrao je u četvrtfinalu Australijan opena i US opena, dok je na Rolan Garosu stigao do trećeg kola. Više uspjeha imao je u dublu gdje je prije dvije godine osvojio titulu sa Tanasisom Kokinakisom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!