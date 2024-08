"Mislite da ćemo da zaćutimo? Nećemo nikad": Janik Siner i Nik Kirjos oči u oči, znamo kome neće biti prijatno

Australijanac je voditelj na US Openu i mogao bi da sretne Janika Sinera, koga je kritikovao zbog dopinga. Evo šta o tom susretu kaže Italijan, prvi reket svijeta.

Izvor: YouTube/Screenshot

Australijanac Nik Kirjos javno je kritikovao odluku da dopingovani "Broj 1" Janik Siner ne bude kažnjen suspenzijom sa terena. Iako je utvrđeno da u njegovom nalazu ima nedozvoljene supstance koja pospješuje sposobnosti igrača i iako je dva puta padao na testu, Italijan je prošao samo sa oduzimanjem ATP bodova koje mu nije ugrozilo prvo mjesto, a uz to je i platio finansijsku sankciju.

Sve to bilo je premalo prema mišljenju mnogih igrača, a Australijanc Nik Kirjos jedan je od njih i to nije krio od dana kada je saopšteno da je Siner igrao dopingovan.

U toku US Opena, dok Kirjos radi kao spiker i voditelj programa jer zbog povreda ne može da igra, Siner je bio upitan da li bi mu smetalo da ga Australijanac intervjuiše. "Neću da odgovaram na ono što je rekao. Svako je slobodan da kaže bilo šta i to je u redu. Ako je to slučaj (da ga on intervjuiše), hajde da vidimo kako će biti. Biće drugačije, sigurno, ali ne znam šta da kažem. Možda ako sada kažem nešto, reakcija će biti drugačija jer govorimo u ovom trenutku. Uvijek sam opušten i brzo zaboravljam stvari. Ponavljam, svako je slobodan da kaže sve i tako je - kako je", kazao je Siner.

Kada je vidio tu objavu na društvenim mrežama, Nik Kirjos mu je odgovorio. "Sportiste koriste našu platformu da budu sigurni da su stvari fer i pravične. To je sve što sam uradio. Neki igrači su ljuti. Znamo da je Siner nevjerovatan, sjajan teniser i jedno od zaštitnih lica našeg sporta. Ali ako očekujete da zaćutimo... Nećemo", odgovorio je Australijanac.

Krema za masažu? Da, naravno!

Podsjetimo, u prvoj reakciji na Sinerovu kaznu kontroverzni Nik Kirjos bio je veoma oštar i konkretan i poručio da bi Italijan trebalo da bude suspendovan sve do 2026. godine.

"Ovo je smiješno. Bez obzira na to da li je slučajno ili namjerno. Dva puta si testiran sa zabranjenom supstancom - steroidom. Trebalo bi da te nema dvije godine. Tvoje sposobnosti su bile pobošljane. Krema za masažu... Da, naravno", napisao je tada bivši finalista Vimbldona.

Nedugo poslije toga, svoje mišljenje o slučaju "Janik Siner" iznio je i Novak Đoković.