Predsjednik Slobode raspustio sve igrače i najavio trenersku promjenu: "Potrebno je neko novo lice!"

Tuzlanska ekipa nema više nijednog igrača, a ostala je i bez trenera.

Tuzlanska Sloboda je nakon prvog dijela sezone u Premijer ligi BiH praktično ispala iz lige.

Tim sa Tušnja je u prvih 17 kola osvojio samo dva boda, uz samo pet postignutih golova, od čega u posljednjem meču protiv Borca (2:3).

Do tada, Tuzlaci su čak tri mjeseca bili bez postignutog gola, a vrhunac katastrofalne situacije u klubu bila je odluka predsjednika Azmira Husića da po završetku jesenjeg dijela sezone raspusti kompletan igrački kadar!

O tome je i govorio na današnjoj konferenciji za novinare.

"Nije mogao da mi bude i teži dan. Teže mi je bilo da saopštim igračima da više nisu dio Slobode, to sam i uradio. Lakši dio je bio da nema utakmica narednog vikenda, da ne mislimo o tome. Nismo bili u stanju da postignemo pogodak, a ne da osvojimo poneki bod. Morao sam da izađem pred momke i da im kažem sve o stanju kakvo i jeste. Većina je to prihvatila. Imamo već šest-sedam igrača koji su potpisali raskid ugovora, iako su oni bili na duže periode. To nam je olakšica. Nadamo se da će u toku ove sedmice to uraditi većina i prihvatiti sve. To će nam biti pokazatelj u kojem pravcu treba da id ekipu koja će privesti sezonu kraju te uzeti koji bod više do kraja", rekao je Husić pred novinarima, a prenio portal Sport 1.

Govorio je prvi čovjek kluba i o blokadi računa, koja koči dalje funkcionisanje kluba.

"Osvrnuću se na stanje u Slobodi, ono generalno, od unutrašnjih stvari pa do ostalih. Skupština je izabrala mene za predsjednika. Donijeli smo neke odluke, doveli smo par igrača uz dogovor sa strukom, koliko je moguće tada bilo da nešto napravimo. Ulaskom u papire smo vidjeli da je stanje više nego teško. Mogu da kažem da je teže nego 2012. godine. Račun je i danas blokiran. Istinski, sve nam to otežava funkcionisanje. Ne znamo više ni koliko se blokada nagomilalo. Bili su tu u početku manji iznosi, ali nakon deponovanja novca dobili smo informaciju da su iznosi mnogo veći. Tražimo tačne podatke, čekamo informacije, nadamo se da ćemo to dobiti u narednim danima", istakao je Husić, nastavivši:

"U svakom drugom segmentu, od transporta pa do svega ostalog, situacija je ista - dugovanja. Nismo bili u mogućnosti da koristimo bilo šta bez plaćanja unaprijed. Uspjeli smo nešto od toga da riješimo na svoje načine. Istinski, Sloboda je u nezavidnom položaju. Vidjećemo šta možemo uraditi nakon analize. Vidjećemo kako se postaviti za drugu polusezonu. Bliži smo ispadanju i igranju Prve lige FBiH, ali u Slobodi su mnoge godine propuštene pa neće biti šteta za još jednu ako budemo imali strategiju i plan. Veliki broj bodova je još u igri i nadam se da možemo nešto napraviti. Ipak, ne pitamo se samo mi. Možda ne bude ni plej-ofa. Iako sam član IO FS BiH, neke stvari mi nisu bile jasne. Borićemo se do kraja, gledaćemo da napravimo nešto, da napravimo tim koji će uzeti neki bod više. Žalosno je da imamo samo dva boda nakon 17 odigranih kola. Ovo je trenutak da vidimo šta možemo da napravimo."

Najavio je Husić i promjenu na mjestu trenera. Na klupi sigurno neće ostati Zlatan Nalić, koji je ekipom komandovao tokom jesenjeg dijela sezone.

"Već prije ručka sa trenerom Nalićem smo dogovorili da nema smisla za dalju saradnju. Jedan od njegovih zahtjeva je bio da saradnja treba da prestane. I kada je došao dogovor je bio da bude tu do kraja polusezone pa da vidimo šta dalje. Mislim da je potrebno neko novo lice koje će pokušati da se uhvati u koštac sa svim. Biće teško napraviti novu ekipu, ali izvodljivo. Sa nekim igračima ovdje ćemo razgovarati. Postojali su neki ugovori koji su neprihvatljivi i zato sam smatrao da sve treba raskinuti. Napravićemo nove ugovore, koji nisu i mimo zakona. Svima je rečeno da su slobodni i da ugovori idu na raskidanje, a nakon raskidanja ćemo uz novog šefa prići jednom broju igrača koji su nosili dres Slobode u prvom dijelu sezone. Probaćemo da napravimo dogovore koji su realniji od trenutnih", zaključio je Husić.

