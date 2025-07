"Šta čeka reprezentaciju Srbije? Situacija je poražavajuća": Kari Pešić zagrmio na konferenciji za novinare

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije govorio je na konferenciji za medije povodom predstavljanja plana za spas srpske košarke. Poslao je nekoliko dramatičnih poruka.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o budućnosti srpske košarke na konferenciji koju je organizovao KSS, gdje je predstavljen "Nacionalni projekat razvoja i stabilizacije srpske košarke". Iskusni stručnjak je ponovio da je zabrinut i poručio da bi dobro trebalo da se razmisli šta će biti poslije Olimpijskih igara 2028. godine.

Na početku konferencije je podsetio da su u Srbiji rezultati iznad svega, ali da je konačno došlo za korjenite promjene u srpskoj košarci. Podsjetio je na projekat koji je napravljen 2001. godine, a koji se nikada nije obistinio.

"Mi smo napravili jedan projekat ukupnog razvoja srpske košarke 2001. i kad smo mi to predstavili, to je objeručke prihvaćeno. Dva dana nakon toga predsjednik Stručnog savjeta zove da se vidimo prije sastanka Stručnog saveta. Kaže mi 'Slušaj, želim da ti kažem, neće se mjeriti tvoj rad po onome što si prezentovao u Podgorici, nego gledaj da osvojimo medalju'. Tada sam shvatio koliko je teško da se mi mijenjamo, a i kada probamo da nešto promijenimo, to je teško", rekao je Pešić u uvodu konferencije.

Najavio je da borba za budućnost srpske košarke neće biti nimalo laka.

"Ovaj put koji je novi tim KSS-a preuzeo i ovaj današnji sastanak sa vama, biće to težak put, ali utakmica se nikada nije dobila u prvih 5 minuta. Biće to teška i tijesna utakmica da bi se razumeli šta je interes naše košarke. Ja i novi sastav kao krovna organizacija moramo da gledamo veliku sliku košarke u Srbiji, to se od nas traži, a ne da gledamo lične interese pojedinih klubova, iako kada je u pitanju sistem takmičenja, nemoguće je primeniti nove ideje bez kompromisa. Ovaj prijedlog sistema takmičenja staviće se na prijedlog klubovima, a mi bi trebalo od velike slike da se bavimo detaljima", rekao je Pešić.

Selektor je otkrio zaključak izvještaja koji je podnio Upravnom odboru, u kojem je naveo detalje o pripremama i utakmicama u prošlom ciklusu. Naveo je da se očekuje smjena generacija, kao i da nosioci igre u narednom periodu budu igrači koji su iz generacije '94 i '95.

Kakva je budućnost?

"Kakva nam je budućnost? Tu mislim na budućnost košarke u celini, mora se planski odgovoriti. Za sljedeći OI ciklus, uz male promjene, možemo da budemo optimistični, ali šta poslije Los Anđelesa 2028? Košarka u Srbiji stoji na četiri stuba, selekcija, sistem takmičenja, FIBA pravila, imajući u vidu da je neophodno odmah donijeti odluku o promjeni sistema takmičenja".

"Poražavajuće što nijedna srpska ekipa ne učestvuje u takmičenjima na nivou Evrope osim Zvezde i Partizana. Imamo situaciju da trenutno ubrajamo u zemlje košarke, a nemamo nacionalnu ligu, koji je to nonsens".

"Imamo podršku Bodiroge, to niko ne smije da kaže"

Dao je Pešić prijmere Španije, Turske, Francuske, Španije, koliko klubova igra evropske kupove.

"Imamo podršku gospodina Bodiroge, to niko ne smije da kaže. Bodiroga je glasao i gurao da Zvezda i Partizan, zasluženo dobiju licence na tri godine, i da možda postanu suvlasnici Evrolige", rekao je Pešić.

O mlađim selekcijama

Selektor je pobrojao poražavajuće rezultate mladih selekcija i istakao da selektor U-20 reprezentacije Marko Marinović ima poteškoće u formiranju tima.

"Imali smo 2017. i nismo se kvalifikovali, isto 2019. osvojili smo sedmo mjesto, govorim o selekciji ispod 19 godina, 2021. smo bili četvrti, 2023. šesto mjesto, dok smo 2025. godine bili deveti. A da vidite rezultate kod selekcije ispod 20 godina, gdje smo 2016. zauzeli deseto mjesto, 2017. peto mjesto, 2018. šesto mjesto, 2019. godine smo zauzeli 15. mjesto. Više ne možemo da čekamo, Marko Marinović da ide sa U20 na EP bez prve petorke. Bili smo u FIBA, rekli su nam gdje smo jedina zemlja košarke koja nema nacionalnu ligu. Postavlja se pitanje da li ćemo se mi u maloj Srbiji dogovoriti da ponekad lične interese stavimo sa strane i da košarka postane naš cilj, ne sredstvo za neki cilj. Moramo da nađemo put kako ćemo to da izvedemo".

Uslijedio je zaključak o formiranju nacionalne lige.

"Nacionalna liga koju je predsjednik prezentovao je nacionalna liga, košarkaška liga Srbije je najvažnija u ovom procesu. Poenta je Košarkaška liga Srbije. Porofesionalnu ligu vodi bord, a KLS ostaje vlasništvo Košarkaškog saveza i ona je za mene najvažnija. Zato su prijedlozi, da budu 4 igrača ispod 22 godine, 4 ispod 25 godina. da budu i stranci. Vidjećemo da li je to naša budućnost."

Prokomentarisao je u najavljene promjene u evopskoj košarci.

"FIBA, Evroliga i NBA će napraviti to što žele. a da li ćemo se mi dogovoriti, da li ćemo mi to uspjeti, teško je garantovati."

