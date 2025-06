Ko će predstavljati Srbiju na Eurobasketu? Javio se Svetislav Pešić i podijelio dobre vijesti

Svetislav Pešić otkrio je da će tim na predstojećem Evropskom prvenstvu biti sličan onom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: MN PRESS

Svim klubovima se sezone bliže kraju, pa se tako ljubitelji košarke sve više posvećuju razmišljanju o predstojećem Evropskom prvenstvu. Srbija će biti u grupi A gdje je očekuju mečevi protiv Estonije, Portugalije, Letonije, Češke i Turske, to je ono što znamo. A, ono što još ne znamo to je - ko će predstavljati Srbiju na ovom takmičenju? Selektor "orlova" Svetislav Pešić ističe "biće to sličan tim kao u Parizu".

Trener Srbije nalazi se u Pirotu i tom prilikom govorio je o šansama Srbije na predstojećem Evrobasketu. Mnogi "orlove" vide već na postolju, a razlog su sjajne parije u Manili na smotri najboljih ekipa na svijetu, ali i upečatljiva borba protiv SAD na Olimpijskim igrama.

"I mi smo nekom prijetnja, ali i nama su mnogi prijetnja. To je Eurobasket, biće to jače takmičenje u poređenju sa Olimpijskim igrama i posljednjim Mundobasketom. Zbog čega? Na Mundobasketu veliki broj reprezentacija koje će sada igrati na Evrobasketu tada nisu bile u Manili zbog dobro poznatog sistema takmičenja."

Izvor: MN PRESS

"Košarka u Evropi je poslije NBA i američke košarke najbolja na svijetu, tu su najbolji igrači i reprezentacije. Na Mundobasketu među tri-četiri najbolje selekcije bili su Nijemci, mi i SAD. U Parizu su poslije Amerikanaca bili Francuzi, mi i Nijemci. Rekao bih da su osam do deset reprezentacija kandidati za medalju", rekao je Svetislav Pešić za Mocart sport.

Ko će predstavljati Srbiju na EP?

Cijela Srbija čeka spisak nacionalnog tima, znamo da će se kapiten Bogdan Bogdanović odazvati, Nikola Jović je nekoliko puta istakao da "jedva čeka poziv selektora Pešića", jedino ostaje nepoznanica hoće li Nikola Jokić ponovo biti u timu.

Izvor: MN PRESS

"Zamislite, neko vas postavi da budete trener i vi snosite odgovornost. To treba prihvatiti kao privilegiju, jer to ne dobiju svi. Ako vam je neko već udijelio tu odgovornost, ti moraš da donosiš i odluke, ne da zadovoljavaš svijet i sve oko reprezentacije, već da se pridržavaš kriterijuma potrebnih da se napravi dobra ekipa. Nisam protiv toga da igraju najbolji i ne kažem da ne treba da igraju, ali isto tako je napraviti rezultat ako se igrači ne povežu. U našoj reprezentaciji, za koju sam zadužen, trudim se da budu igrači koji se najbolje dopunjuju. Neće tu biti velikih promjena, najvjerovatnije ćemo imati približno isti tim kao u Parizu", rekao je Pešić.

Šta je Pešić rekao o Jokiću?

Nikola Jokić odigrao je najbolju sezonu u karijeri, prosečno je bilježio tripl-dablove i vodio tim koji, za razliku od njega, nije bio na visini zadatka. "Shvatio sam da je najbolji, kada je cijeli svijet to shvatio (smijeh). On je u ovom trenutku jedan od najbolji na svijetu, to pokazuje ne samo statistika, već njegovi rezultati."

Izvor: MN PRESS

"On konstantno napreduje, to je najvažnije. Naravno, ako to nastavi da radi i statistika će mu biti bolja, kao i ekipa. Ono što razlikuje Jokića od svih najboljih igrača na svijetu, to je da je on najbolji timski igrač. Svakog saigrača čini boljim. Iako nije plejmejker, on je neko oko koga se pravi kompletna igra. Kada se sve sabere, on to najbolje radi".

Šta je Pešić rekao o Evroligi?

Evroliga riješila je da proširi broj ekipa, pa samim tim biće povećan i broj utakmica. Selektor Pešić vjeruje da to nije u interesu košarke, s obzirom na nivo opterećenja koji će imati igrači u sezoni pred nama.

"Za mene je iznenađenje, da je Evroliga donijela tu odluku (o proširenju), ona je u svakom slučaju protiv košarke. Mi za to nemamo uslova. Zašto su oni donijeli tu odluku, to je pitanje za njih i pretpostavljam da će vrlo brzo da je promjene. Mi ne možemo u Evropi da imamo ovakav sistem takmičenja, kakav Evroliga želi da napravi za sljedeću sezonu. Malo su prebrzo donijeli tu odluku".