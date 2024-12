"Dušan Tadić će sigurno da se vrati u Vojvodinu": Kačar ponovo u Novom Sadu, najavio velike stvari!

Gojko Kačar ponovo je u Vojvodini.

Izvor: MN PRESS

Gojko Kačar (37) ponovo se vratio u Vojvodinu. Za razliku od igračkih dana i perioda kada je i profesionalno zaigrao u timu u kom je ponikao, sada ima drugu ulogu. Postao je novi trener omladinske selekcije Novosađana, kluba u kom je proveo pet godina na travnatoj površini.

Dobro pamti i to. "Moj najljepši period u karijeri bilo je igranje za Vojvodinu. To je bila čista ljubav. Moj grad, moj klub, moj dom. Svaka pobjeda bila je posebna za mene. Sjećam se svih utakmica, golova, detalje, ne zaboravlja se to tako lako", rekao je Kačar za zvaničan sajt kluba.

Gojko potpisao ugovor do juna 2026. godine. I Gojko je sam prošao kroz školu kluba, igrao u prvom timu, imao milionski transfer u inostranstvu. "Osjećaj je kao da je sve to bilo u prošlom životu, sećam se svega, ali davno biješe."

Pričao je o samom povratku. "Poslije razgovora sa predsjednikom Dragoljubom Zbiljićem došli smo do toga gdje bi i kako mogao da pomognem. Ispunila se moja velika želja da to bude sa mladim fudbalerima. Prošao sam sve omladinske kategorije kluba i kao takav biću primjer mladim igračima na njihovom fudbalskom putu, da ih usmjerim, ukažem na sve probleme koje prate taj težak prelazni period između omladinskog i seniorskog fudbala. To je jedna od najosjetljivijih faza kod svih fudbalera. A, kada dođemo i do seniorskog sastava… Vojvodina treba da igra sa što više domaćih igrača, da okosnica tima budu momci iz naše škole.. Kroz istoriju se pokazalo da ovdje ima talenta i kvaliteta. Najbolje rezultate smo pravili kada smo se oslanjali na našu omladinsku školu."

Izvor: Instagram/fk_vojvodina/printscreen

Istakao je i koliko je omladinska škola važna za budućnost kluba. "Vojvodina je jedan od najvećih klubova u regionu i kao takva, fudbalerima treba da bude čast da su dio kluba. Tako je bilo u periodu kada sam bio ovde, put me je vodio po inostranstvu, pa nisam dugo bio u Vojvodini, ako se to promenilo – radićemo maksimalno na tome. Pokazaćemo svim članovima naše škole da u Vojvodini postoji sistem, vizija i da je to ispravan put za njih. Cilj je jasan hoćemo što više mladih igrača da afirmišemo i spremimo za ono što ih čeka u prvom timu."

"Dušan Tadić će sigurno da se vrati"

Izvor: MN PRESS

Jedno od pitanja za Gojka bilo je i da li može da zamisli njega i Dušana Tadića na klupi Vojvodine u budućnosti. "Omladinski fudbal mi je u fokus. Nisu mi ambicije vezane za prvi tim. Što se tiče Dušana, mislim da će on sigurno da se vrati u klub. Kada i u kom svojstvu, to zavisi od njega i njegovih ambicija. Moji planovi su vezani za mlade igrače, želim da im bude podrška, oslonac i primer."

Kačar je bio dio reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2010. godine, a mnogi ga pamte i po pet pogodaka koje je dao u ubjedljivoj pobjedi mlade reprezentacije protiv Mađarske (8:0).

"Velika stvar su plasmani na dva posljednja velika turnira, ali svakako je utisak da smo mogli bolje. Sa druge strane, potrebno je znati da nemamo veliki broj igrača u 'ligama petice', pa ni u Ligi šampiona. Ranije smo imali osvajače LŠ, a danas imamo malo njih koji uopšte igraju to takmičenje. Zvezda jeste tu, ali i oni imaju veliki broj stranaca. Optužujemo često selektora, ali kada gledamo malo objektivnije tu su nam igrači iz Lige Evrope i malo slabijih takmičenja. Jeste problem što mlada reprezentacija ne ide na završnice EP, izuzetno drago mi je što je Kolarov došao na mjesto selektora, vjerujem da će da ih trgne i vrati na put uspjeha."

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Srbija će igrati sa Engleskom, Albanijom, Andorom i Letonijom. "Po meni, grupa po mjeri. Veliku nadu nam daju utakmice iz Lige nacija, to su smjernice u kojem pravcu želimo da idemo. Kada navijači vide onakvu borbu, strast i emociju - maksimalno će ih podržati. Vjerujemo da možemo da prođemo grupu", zaključio je Kačar.

BONUS VIDEO: