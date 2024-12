"Bolje bi igrala reprezentacija da nismo kukavice!" Rade Bogdanović progovorio o Piksiju i Srbiji

Rade Bogdanović je oštro govorio o selekciji Srbije i selektoru Draganu Stojkoviću.

Izvor: TV Prva screenshot

Prije nego što se osvrnuo na situaciju u domaćem fudbalu i prije nego što je kritikovao upravu FK Partizan Rade Bogdanović je pričao o reprezentaciji Srbije. Istakao je da smatra da na Evropskom prvenstvu naš tim nije imao dobar nastup, kao i da je nedostajalo hrabrosti da se napravi nešto više i bolje.

"Kad je fudbalska reprezentacija u pitanju mogu da kažem da smo na Evroskom prvenstvu ostvarili jedan... Po kvalitetu, da nismo kukavice mogli smo da odemo dalje. Nismo rizikovali i zato i nismo prošli dalje, falilo nam je hrabrosti. Išli smo da ne izgubimo. Mislim da je to više bio jedan alibi i za sam stručni štab, selektora i za javnost. Ja bih tu rizikovao. Tu je jedna utakmica, jesi ili nisi", rekao je u jutarnjem programu "TV Prva.

Naglasio je nekadašnji napadač Atletiko Madrida i Verdera da solidan rezultat u Ligi nacija ne znači puno zato što je to jedno takmičenje koje nema toliki značaj. "Kad je Liga nacija u pitanju to je jedno takmičenje koje nije interesantno. To je napravljeno pod okriljem UEFA, bespotrebno takmičenje koje je preopteretilo fudbalere. Evo Vlahovića, odigrao dvije utakmice, povrijedio se pa ga nigdje nije bilo. Mi u tom takmičenju imamo u martu šansu da protiv Austrije da ostanemo u A diviziji. Ali nije to nešto što treba da se komentariše."

Sada znamo i grupu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nije "orlove" žrijeb mazio i ne vidi Bogdanović kako bi naš sastav mogao da dođe u situaciju da kao prvi na tabeli ode na Mundijal. Po njegovom mišljenju sada je cilj da se izbori to drugo mjesto i baraž.

"To je ubjedljivo najveći izazov. S obzirom na to kako igramo mi i kako igraju oni u toj grupi nemamo šta da tražimo kada je prvo mjesto u pitanju. Naše utakmice su najbitnije protiv Albanije, sa rezultatske tačke gledišta, kad gledamo samopouzdanje, ipak nam ta utakmica iz regiona daje šansu za drugo mjesto. Onaj ko god kađe da imamo neke šanse sa Englezima, nemamo. Nisu to Englezi sa Evropskog prvenstva, to su Englezi koji su dobili selektora. To je izuzetno dobra, brza atraktivna reprezentacija, koju je Sautgejt dobro umrtvio i uništio. Mi ne možemo da im pretimo, ali možemo da pružimo dobar otpor, a pritom da osvojimo drugo mjesto", dodao je on.

"Ja to gledam mi smo sa selektorom Draganom Stojkovićem smo prošli i na Svjetsko i na Evropsko prvenstvo, ali nama igra realno trebalo da bude s ozirom na kvalitet igrača koje imamo. Sistem igre koji imamo je težak i predvidljiv i tu su utakmice pokazale na velikom takmičenju. To će biti jako teško, ne usuđujem se da kažem, ako budemo drugi do samog kraja mislim da će tu biti kako narod kaže 'Kom obojci, kom opanci'. Jako velika borba."