"Došao sa španskim pasošem, a nije lovu donio": Rade Bogdanović žestoko udario po Mijatoviću!

Rade Bogdanović nije štedio FK Partizan i privremeni organ koji upravlja klubom.

Izvor: YouTube/Oslobođenje/screenshot/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović ponovo je bio jako oštar u svojim ocjenama domaćeg fudbala. Ovoga puta se dotakao FK Partizan i trenutne situacije u klubu. Došla je nova uprava, ali očigledno da nekadašnji napadač Atletiko Madrida i Verdera ne vjeruje previše u promjene na bolje. Istakao je u jutarnjem programu "TV Prva" da ne vidi da ovaj tim ima kvalitet.

"Navijam za KK Partizan, za fudbalski ne, ne prija mi okureženje, žao mi je što su se srozali. Mora taj klub da živi, ali biće teška priča, s obzirom da imaju dugove, privremeni organ, koji nije dobro startovao... Loša i tužna priča za Partizan. Žao mi ih je svih ovih godina, ali i sami su krivi. Ne može da ekipa igra bez individualnog kvaliteta. Ne možete od opanka napraviti mokasinu", rekao je Bogdanović, pa nastavio:

"TSC je lijepo iznenađanje, Čukarički je privatan klub... Ispunjavaju zakonske obaveze, ali mi je najviše žao Partizana."

Komentarisao je odlazak Save Miloševića sa mjesta trenera Partizana, a takođe je govorio o Predragu Mijatoviću. Nekadašnji kultni napadač Partizana i reprezentacije Jugoslavije nije krio da i dalje živi u Španiji, a to je posebno zasmetalo Bogdanoviću.

"Savo je trebalo da ode u pauzi, u tišinu. Da se ne remeti fudbalski ritam i raspored, ali to je kad nemate glavu u klubu. Rasim je iskusan, inteligentan čovjek, ali u fudbalu je mnogo primitivaca. Kada dođe jedan obrazovan čovjek, jako se teško prilagoditi organizaciji i razmišljanjima. Svi klubovi imaju takve probleme. Meni je to komična situacija, Savo iskusan čovjek, podnese ostavku... Nisam za Peđu Mijatovića, nema potrebe da sa španskim pasošem soli pamet fudbalskoj Srbiji. Zavisiće minimum pet godina od države. On je sjajan igrač, ali to je bilo prije 30 godina. Sa španskim pasošem, a nije lovu donio. Pitanje koliko on sve to poznaje. Još nisam čuo pitanje novinara čime se bavi Mijatović. Da li je fudbalski agent ili šta? Ne volim demagogiju, a on je postavio pitanje da li je normalno da dobiju procenat. Je l‘ on dobio procenat kada je odlazio iz Partizana? To je pravilo. Sada je problem da li ti procenti idu igračima ili menadžerima", rekao je Bogdanović.

