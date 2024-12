"Zvezda mogla da pobijedi Partizan 7:0, Milojević rekao da stanemo": Terzić otkrio šta je trener tražio u Humskoj

Zvezdan Terzić smatra da je Crvena zvezda mogla još ubjedljivije da pobijedi Partizan u 174. "vječitom" derbiju

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je u intervjuu za portal "Mozzart sport" da se Partizan "provukao" u minulom 174. vječitom derbiju izgubio "samo" 0:4 u Humskoj.

"Pa Partizan, kao naš najveći rival, se provukao sa četiri gola i to zašto je naš trener u posljednjih 20 minuta povukao ručnu iz nekog sportskog razloga. Neću da kažem da je to uradio iz sažaljenja, ali iz neke kolegijalnosti. Rekao je da stanemo na 4:0. A moglo je da bude 7:0. Lijepo je što je to uradio. Ne znam na osnovu čega ti ljudi baziraju optimizam? Svi su imali na terenu šansu da pokažu koliko znaju. I onda neki igrači i rukovodioci daju izjave onako malo prepotentne, prijete Zvezdi. To rade i ljudi koji pokušavaju da budu funkcioneri...", kazao je Terzić.

"Morali bi da pokažu malo više poštovanja prema Zvezdi. Nije sramota priznati da smo ubjedljivo najbolji. Ne treba da se mjere sa Zvezdom, neka se mjere sa samim sobom. Ako imaju pameti treba tako da reaguju, da rade na sebi, da sutra budu bolji nego što su juče bili. Pustite vi Crvenu zvezdu. Imamo mi sa kim da se takmičimo, prije svega sa sobom. Crvena zvezda se ne mjeri s Partizanom, ne mjeri se ni sa kim. Samo sa sobom. Zato sam ja rekao da je ona floskula o jakom Partizanu i Zvezdi ostala iz komunističkih vremena", dodao je on.

"Prepustite to navijačima i igrajte fudbal"

Još jednom se osvrnuvši na minuli derbi, Terzić je rekao da se "samo čekalo" kada će Zvezda da "demolira" Partizan.

"To se negdje i osjećalo, samo se čekalo kada će Zvezda da demolira Partizan. Tolika je bila razlika u klasi. Derbi je uvijek derbi. Važe neka druga pravila. Emocija, strast, pretvori se utakmica u tuču i nijedan klub ne pokaže koliko zapravo može. I onda se razlika u kvalitetu zbog te tuče smanji. Prvi put smo otišli na derbi, na njihov stadion, gdje je Milojević rekao da neće tuču. Rekao je igračima da se fokusiraju na igru i pokažu kvalitet. 'Prepustite to navijačima.' I onda smo demonstrirali ozbiljnu moć, razliku u klasi."

Na polusezoni, Crvena zvezda ima velilkih 17 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan. Naredni derbi vječitih rivala biće odigran 22. februara, na stadionu "Rajko Mitić".