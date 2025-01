Najmoćniji Hrvat doletio da spasi Danija Olma: Mamić ga stvorio, sad on drma svjetskim fudbalom!

Endi Bara je trenutno jedan od najpoznatijih fudbalskih menadžera i upravo on je stigao u Barselonu da pomogne Daniju Olmu!

Izvor: Youtube/printscreen/Podcast Inkubator

Dani Olmo neće moći da igra fudbal do kraja godine! Raspadaju se finansije Barselone kao kula od karata i uprkos tome što je Đoan Laporta stopirao transfer Tomasa Ertela i probao da dodatnim prihodima zakrpi kasu kluba, Dani Olmo i Pau Viktor nisu dobili zeleno svjetlo da igraju u narednom dijelu ove sezone. Zbog toga je u Kataloniju hitno doletio Endi Bara!

Nekadašnji prosječan fudbaler, igrač Logronjesa, Legije iz Varšave i još nekih manjih klubova ušao je u menadžerske vode nakon karijere, a upravo se probio kada je doveo Danija Olma iz Barselone u Dinamo Zagreb. Taj poduhvat je napravio zajedno sa Zdravkom Mamićem i do danas brani kontroverznog Hrvata.

Sada je nekadašnji finansijski savjetnik Mančester sitija Stefan Borson otkrio da vjeruje da Bara ima spremno rješenje za Olma. "Izgleda da Olmo ima opciju da raskine ugovor i da ta opcija važi do kraja januara. Međutim, kaže da nema namjeru da ode u ovom trenutku. Jasno je da njegov agent ima i druge klijente, ali iznenađenje je što je Olmov agent bio u Mančesteru. Kaže da je bio na odmoru, a otišao je na utakmicu Sitija. Vjerujem da razgovara s oba tima iz Mančestera o mogućem transferu", rekao je on.

Ne da na Mamića!

Izvor: YouTUbe/FACE HD TV

Borson jeste finansijski stručnjak, ali vjerovatno ne postoji neko dovoljno stručan da razumije kako funkcioniše Barselona... "Finansije Barselone su prava misterija. Čudo je da uopšte mogu da posluju sa toliko problema. Olmo je samo posljednji problem u nizu. Ipak, vjerujem da sve ovo neće završiti njegovim odlaskom iz kluba. Mnogo izvjesnija je pozajmica. Neko je spomenuo i da bi pozajmica mogla da bude problem jer nije registrovan i da je sve u totalnoj blokadi. Uvjeren sam međutim da će naći neko rješenje i da neće dopustiti da Olmo ne igra fudbal šest mjeseci", istakao je Borson.

Dani Olmo je u Barselonu stigao na ljeto prošle godine za 55.000.000 evra, a vidjećemo šta će hrvatski agent koji se na njegovom slučaju i proslavio uraditi. "Kad bih rekao nešto loše to bi bilo laž. Ljudi oko mene bi znali da lažem, ja to sigurno neću. Zdravko je sigurno uticao na moju menadžersku karijeru, pomogao mi je na samim počecima. Doveo je Olma, da nije bilo Mamića ne bi bilo ni Olma. Čvrste temelje Dinama je napravio Mamić i to mu niko ne može uzeti. To bi bilo glupo reći. Ne ulazim u sudske procese šta je radio, a šta ne. Kad govorimo o menadžerskom poslu dovođenju i prodaji igrača može mi biti samo uzor", rekao je Endi Bara u "Podkastu Inkubator".