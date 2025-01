Sarajevo počelo sa pripremama - zakazano šest kontrolnih utakmica

Sarajlije su počele sa radom.

Izvor: FK Sarajevo

Trener Sarajeva Zoran Zekić obavio je ove srijede prozivku fudbalera Sarajeva, čime su počele pripreme za proljećnu polusezonu.

Nakon jesenjeg dijela sezone, bordo tim zauzima treće mjesto na tabeli sa 38 bodova, iza Zrinjskog (44) i Borca (41).

"Zadovoljstvo mi je što smo ponovo zajedno i što počinjemo zimske pripreme za predstojeći dio sezone. Ove pripreme su ključne za podizanje fizičke spreme, taktike i timske hemije, a već imamo jasno definisane ciljeve na kojima ćemo raditi. Fokus će biti na intenzivnim treninzima, ali i na testiranju novih strategija kako bismo bili što konkurentniji u nastavku sezone. Također, planiram nekoliko kontrolnih utakmica koje će nam pomoći da procijenimo gdje se trenutno nalazimo i šta još možemo da unaprijedimo. Siguran sam da će igrači pokazati maksimalnu posvećenost i da ćemo zajednički izvući najbolje iz ovog perioda", rekao je hrvatski strateg povodom početka priprema.

Fudbaleri Sarajeva će prva dva dana priprema obaviti u TC Butmir nakon čega slijedi odlazak u Međugorje, gdje će boraviti do 15. januara. U Sarajevu će ekipa biti od 16. do 19. januara, a onda se putuje za Rovinj gdje se ostaje do 29. januara. i gdje će biti završene predsezonske pripreme.

Rivali Sarajeva tokom priprema za nastavak sezone biće GOŠK (14. januar), Slovacko (21. januar), Koper (25. januar), Uljanik (29. januar), Opatija (29. januar) i Kroacija Zmijavci (2. februar).

Prvu zvaničnu utakmicu u 2025. godini Sarajevo će odigrati 8. februara na domaćem terenu protiv Sloge Meridian, u osmini finala Kupa BiH. Sedam dana kasnije, Sarajlije očekuje i prvi ligaški meč, protiv Borca, na Koševu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)