Umjesto istorijskog uspjeha - debakl! Juniori Sarajeva poslije vođstva deklasirani u Turskoj

Trabzon je ubjedljivo savladao bordo tim.

Umjesto istorijskog uspjeha i plasmana među 32 najbolja tima u omladinskoj Ligi šampiona, juniori Sarajeva doživjeli su debakl na gostovanju u Turskoj.

Nakon 2:2 na Koševu, Sarajevo je u drugoj utakmici poraženo rezultatom 6:1 od Trabzona, iako je bordo tim od 10. minuta bio u prednosti golom Haruna Ploče.

Međutim, u preostalom vremenu meča Sarajlije su potpuno potopljene, a već do odlaska na odmor su četiri puta vadili loptu iz mreže. Vodili su do 29. minuta, kada je izjednačio Pojraz Jildirim, da bi do 32. minuta već bilo 3:1 za Trabzon, zahvaljujući dvostrukom strijelcu Omeru Faruku Dujmazu.

Prvih 45 minuta zaključeno je golom Borana Baskana iz 39. minuta, potom je u 63. minutu svoj drugi gol na meču postigao Jildirim, dok je konačan rezultat u 85. minutu postavio Salih Malkočoglu.

Trijumfom u ovom dvomeču, Trabzon je izborio mjesto u šesnaestini finala Omladinske Lige šampiona, gdje će nastupiti još devet pobjednika treće runde "staze nacionalnih šampiona" i 22 najbolja tima iz glavnog dijela Lige šampiona.

