Ruše jedan od najpoznatijih stadiona na svijetu! Postaje pepeo zbog velikog plana

Mančester junajted se sprema da sruši Old Traford.

Izvor: Profimedia

Mančester junajted veoma je blizu odluke da sruši Old Traford i da na njegovom mjestu izgradi svoj novi dom sa 100.000 mjesta za sjedenje. Prema pisanju "Dejli mejla", čelnici Junajteda nadaju se da bi izgradnja novog doma "crvenih đavola" mogla da počne prije kraja 2025. godine, ako bude definitivno usvojen taj plan.

Sve će biti poznato do kraja aktuelne sezone, koja će u Premijer ligi biti okončana 25. maja i u kojoj Junajted ponovo neće biti šampion, kao što nijednom nije bio od 2013. godine.

Radna grupa u kojoj je između ostalih i klupska legenda Geri Nevil (49) utvrdila je da bi još jedno, deveto renoviranje Old Traforda, izgrađenog 1909. godine ograničilo broj mjesta za sjedenje na maksimalnih 87.000 mjesta. Procjena je da je to nedovoljno i zato će Junajted po svemu sudeći krenuti ispočetka - srušiće Old Traford i napraviće potpuno novi.

U ovom trenutku, dom Mančester junajteda ima kapacitet od 74.310 mjesta, a "crveni đavoli" očigledno hoće da trče trku sa Barselonom i njenim novim Nou Kampom, koji će primati 105.000 gledalaca poslije renoviranja.

Teren kojim su hodale legende

Po svemu sudeći, tako će nestati čuveni dom Junajteda, ispred kojeg stoje biste trojice legendi kluba, Bobija Čarltona, Džordža Besta i petak preminulog Denisa Loua. Na njemu je istoriju pisao i jedan od najvećih srpskih fudbalera u istoriji, Nemanja Vidić, kao kapiten "crvenih đavola" i lider šampionskog tima kome su navijači skandirali čuvenu pjesmu "O Nemanja, he comes from Serbia...".

Uprkos velikog tradiciji, vijest o rušenju ipak neće biti potpuno iznenađenje, jer su sa svakom jakom kišom društvene mreže preplavljene snimcima sa tribina na kojima se vidi poražavajuća slika - da veliki Old Traford prokišnjava.