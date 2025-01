"Ne kukam, ali ljudi moraju ovo da shvate": Novi trener Partizana otvorio dušu

Srđan Blagojević detaljno je pričao o problemima u Partizanu, prelaznom roku, zahtjevima koji muče igrače, željama navijača...

Partizan je završio pripreme sa jednim trijumfom (Hebar) i tri remija (Jagelonija, Dukla i Debrecen). Poslije priprema odrađenih u Turskoj je sa novinarima razgovarao šef struke crno-bijelih Srđan Blagojević. Analizirao je učinjeno i pričao o svemu što slijedi i na čemu i on i njegovi izabranici moraju da rade.



Krenuo je od priprema.

"Zadovoljni smo u principu, imali smo dobre uslove za rad, terene, dobro vrijeme. Samo nas je jedan dan kiša odvojila od terena djelimično. Urađeno je sve što je isplanirano, izgleda nam kao da radimo dosta dugo, a ustvari smo radili oko dvije nedjelje. Trudili smo se da priviknemo jedni na druge, da uspostavimo neka pravila, upoznavanje sa modelom igre, kulturom tima, sve što smo uradili je donijelo neki određeni pomak. Zadovoljni smo za početak", počeo je Blagojević.

Tvrdi da mu je ovaj period pomogao da vidi na koga može da računa.

"Ovo druženje ovdje nam je to i omogućilo, to nam je bio cilj. Poveli smo 30 igrača i 4 golmana, moramo da smanjimo taj broj po povratku. Da razgovaramo sa Upravom u vezi sa korekcijama, prelaznim rokom, jer su nam te korekcije neophodne. Sješćemo i pričaćemo sa Dankom Lazovićem i Predragom Mijatovićem oko tih koraka."

Jedno od pitanja bilo je i da li su igrači usvojili ono što on zahtijeva, pošto je bilo nekih početničkih grešaka u prvim mečevima, dok u posljednjem duelu sa Jagelonijom nije bilo takvih situacija.

"Igračima nije lako, rekao sam im to u svlačionici i na sastanku. Svjestan sam da ih guramo iz zone komfora, da im tražimo da rade stvari koje nisu navikli da rade. Ljudske karakteristike su takve da teže da ostanu u zoni komfora, dok ih mi tjeramo novim zahtjevima da ulaze u nove stvari koje im možda ne prijaju i ne snalaze se onako kako bi voljeli, to je sastavni dio procesa. Pokušavamo da napredujemo svakodnevno, došli smo do nečega. Rekao sam i poslije meča da smo dotakli nešto što bih volio da bude, ima dosta prostora za rad. Imamo jasnu sliku dokle smo došli. Igrači su se maksimalno potrudili, uložili su veliki napor. Utakmica protiv Jagelonije koja je rival evropskog nivoa, višeg od prethodnih rivala, pokazala nam je da nismo na tom nivou trenutno, ali da u nekoj perspektivi treba svi da radimo, da se angažujemo i da u bližoj budućnosti budemo u mogućnosti da ne samo ispariramo ovakvom protivniku koji je prošao grupnu fazu Lige konferencija, nego da dominiramo i da pobjeđujemo."

Igrači su u nekoliko navrata rekli da ih više opterećuju video analize i taktički dijelovi nego fizički zahtjevi i sam rad na pripremama.

"Posmatram sebe kao zahtjevnog trenera, prvo sam zahtjevan prema sebi, pa stručnom štabu, pa prema igračima. Zahtijevam od igrača da stalno razmišljaju, za mene je fudbal stalno razmišljanje, donošenje kvalitetnih odluka na brz način i maksimalno kvalitetno. Da bi došli do toga, moramo da skupljamo informacije, da čitamo šta se događa oko nas, da donosimo pravilne odluke. Izlazak je to iz zone komfora za njih, ali sam ubijeđen da ćemo vremenom da napredujemo i da izgledamo bolje i da će igrači imati benefit od toga."

Naglasio je da ne voli previše igrača na treninzima.

"Ne volim veliki broj igrača u trenažnom procesu, volim da to bude 23, plus golmani. Da to budu svi koji mogu da odgovore zahtjevima. Ne volim, jer se rasipa pažnja. Organizacija trenažnog procesa je složenija i veliki broj igrača koji su izvan takmičarskog pogona mogu da prouzrokuju nezadovoljstvo. Sve to kada se sabere, iskustvo mi govori, da ne bi trebalo da bude pretjerano mnogo igrača. Što se pojačanja tiče ne znam odgovor na to pitanje. Teško je pitanje za mene. Svjesni smo situacije i ograničenih mogućnosti u klubu. Razgovaramo svakodnevno, Uprava kluba zna moje mišljenje, ja znam situaciju. Tražimo zajednička rješenja, ne završava se to uvijek po željama trenera i toga sam svjestan. Volio bih i smatram da je potrebno da dobijemo neka rješenja koja bi povećala nivo kvaliteta ove ekipe Partizana."

"Šta je vaš odgovor navijačima?"

Jedno od pitanja bilo je u vezi sa dvojicom pojačanja - Jovanom Miloševićem i Milanom Vukotićem. Prvi se povrijedio i čeka ga pauza, drugi nije trenirao. Pitanje je glasilo kakav odgovor će dati navijačima koji se pitaju šta se onda promijenilo u timu ako pojačanja ne mogu da igraju odmah.

"Moj odgovor je da bih volio i da želim da svi shvatimo u kakvoj je situaciji Partizan. Ne kažem ovo da bih kukao, da bih se žalio, ne da bih stvarao sebi alibi za eventualni neuspjeh. Kada svi spoznamo da ova situacija nije jednostavna, treba da se ujedinimo zajedno, da dajemo podršku jedni drugima, kako bismo izašli iz toga. U sklopu toga je i pitanje o željama navijača da se pojave nova lica koja donose kvalitet. Mogu da kažem, rekao sam i na predstavljanju, da čak i ako ostanemo u ovom sastavu da ćemo dati sve da bude bolje i kvalitetnije nego što je bilo bolje u prvom dijelu prvenstva. Partizan nije šesti, nego drugi, zadatak je da kroz rad zadržimo na tom nivou i da dobijemo neki plus više što se kvaliteta igre tiče."

Na meču protiv Jagelonije dogodila se i jedna situacija koja je privukla dosta pažnje. Aldo Kalulu se nije vratio u odbranu. Novinar koji je postavio pitanje je istakao da se takve stvari možda više tolerišu strancima nego domaćim igračima.

"To što se desilo, da se vratim na prethodno, taj izlazak iz zone komfora i isfrustriranost time. Nevezano da li je stranac ili domaći igrač, ne opravdavam to, ali razumijem zašto se desilo. U pitanju je izlazak iz zone komfora, možda neko nerazumijevanje u nekom detalju, gdje igrač smatra da je nešto pogrešno odrađeno. Onda poslije napora uloženog u nekoj akciji smatra da nije bilo prave reakcije i dolazi takva reakcija kao plod frustracije. Nije dobro da se takve stvari dešavaju. Pričali smo na poluvremenu, nadam se da je Aldo razumio šta sam hteo da mu kažem. Vjerujem da se to neće ponavljati. Pričam igračima da šta god da se dešava na terenu da je najvažnija situacija ona koja slijedi i da moramo da se prilagodimo na narednu situaciju, a da sve okolne priče ne radimo na terenu, nego da ih rješavamo u svlačionici i kroz razgovor."

Šta je sa povredama i defanzivnim problemima?

Iskreno je Blagojević pričao o Miloševiću (19) koji je stigao da riješi probleme u napadu.

"Nepoznanica nam je. Veliki je talenat, to smo vidjeli kroz video analize, kroz razgovore sa saigračima i trenerima koji su radili sa njim. Jasno nam je da je u pitanju veliki talenat. Mlad je otišao u inostranstvo, bio u Štutgartu, pa u Švajcarskoj, imao je povrede, bio je bolestan. Došao je nepotpuno pripremljen za momentalni rad i kao posljedica toga došlo je do nove povrede. Prvi zadatak je da ga dovedemo u poziciju da može da radi normalno, pa da se pripremi za izazove koji ga očekuju."

Povrede brinu šefa struke crno-bijelih.

"Brinu me najviše mišićne povrede Mujakića i Roganovića, imamo kontaktne povrede Zubairua, Ilića, Đurđevića. Očekujem da kontaktne budu brzo sanirane i da od ponedjeljka budu tu, bar što se tiče Zubairua. Mujakića čeka novi snimak, dijagnoza od naših ljekara u Beogradu, tek onda po povratku možemo da kažemo kolika je pauza."

U nekoliko navrata tokom pripremnih mečeva Partizan je prvi stizao do vođstva, ali nije uspijevao da ga zadrži.

"Prvo nam govori da imamo problem držanja intenziteta tokom cijele utakmice. Menjamo način igre u odbrani, trudimo se da mijenjamo način igre na obje strane terena i to iziskuje više energije, razmišljanja, stalnu aktivnost i za sada smo sposobni da to radimo jedan dio utakmice. Ima veze i sa korišćenjem velikog broja igrača. Ima tu i dobrih stvari za koje se hvatamo na analizama, bilo je i problema koje imamo u defanzivi. Sve to kada analiziramo, daje nam smjernice za rad. Svjesni smo svojih kvaliteta i nedostataka, na nama je da radimo, ne znamo drugačije."

Nije želio da daje nikakva obećanja.

"Nisam zacrtao ciljeve, nisam pristalica dugoročnih planova, krupnih riječi i obećanja. Zanima me samo prva sljedeća situacija, to je u našem slučaju analiza utakmica, pa trening u ponedjeljak, onda Spartak. Ako svakog dana uradimo nešto što može da nam pomogne da napredujemo, uradićemo, vidjećemo dokle ćemo dogurati sa svim tim. Može li ekipa da osvoji Kup i da se plasira u Evropu? Ne bih se bavio time, nikada od mene to nećete čuti, postavljaće mi ljudi ta pitanja, ja sam samo fokusiran na prvu sljedeću situaciju."

O čemu će razgovarati sa Mijatovićem i Lazovićem?

U par navrata je Blagojević naglasio da ga čekaju razgovori sa Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem u vezi sa pojačanjima.

"Imamo povrede, ostali smo bez dva desna beka, bez Mujakića koji nam dosta znači, stavlja to neke nove momente na naš rad i usmjeravaju nas u neki pravac kada pričamo o prelaznom roku. Sve to će da utiče na naš razgovor i naše poteze."

Upitan je i da li je lakše dovesti pojačanje iz domaće lige ili iz inostranstva.

"Nema to veze odakle je. To zavisi prije svega od nama potrebnog kvaliteta, to je broj jedan. Onda od naših finansijskih mogućnosti pod broj dva i koliko su ti igrači koji su pokazali kvalitet, a nama su interesantni, koliko su ti transferi izvodljivi."

Za kraj je odgovorio i na pitanje o mladim igračima koji će morati da "povuku" Partizan u narednom periodu.

"Teško je pitanje da li je neko od tih mladih objektivno spreman, ali će morati da bude. Nekog ćemo da 'gurnemo u vatru', probaćemo da napravimo okolnosti da njima bude lakše. Moramo da imamo više nosilaca na koje mogu da se oslone oni. To je nama bitno, da ako pogriješi, da neko stoji pored njega koji može tu grešku da ispravi i da mu pomogne savetima i da preuzme ulogu nekoga ko rješava utakmice. Ne možemo da očekujemo od mladih da rejšavaju utakmice", zaključio je Blagojević.

