Partizan krenuo golčinom, pa ga opet spasavao golman: Blagojevića boli glava pred početak Superlige

Fudbaleri Partizana remizirali su sa timom Jagelonije na kraju priprema u Beleku.

Izvor: YouTube/FK Partizan

Fudbaleri Partizana odigrali su poslednju pripremnu utakmicu pred drugi dio sezone u Superligi i remizirali su sa Jagelonijom iz Poljske 1:1. Dobro je počeo tim Srđana Blagojevića, poveli su u 22. minutu prelijepim golom Stefana Kovača, ali je na samom kraju. kao i mnogo puta ove sezone, Aleksandar Jovanović morao da vadi kestenje iz vatre.

Iako je bilo pozitivnih stvari na ovom meču, neće biti zadovoljan Srđan Blagojević kako se meč odvijao. Razlog za to je što je na već veliki broj povrijeđenih igrača sada iz stroja otpao i Mihailo Ilić.

Dobro je počeo poljski tim, stisli su Partizan i imali nekoliko opasnih pokušaja, ali je onda to prekinuo vezista Partizana Stefan Kovač, U jednom pozicionom napadu on je dobio naizgled bezopasan pas od Nemanje Trifunovića, a onda je digao loptu sam sebi i makazicama pogodio za 1:0! Do poluvremena se nije mnogo toga vidjelo, pa se otišlo na odmor sa rezultatom 1:0.

Ipak na samom startu drugog poluvremena "desetka" Jagelonije Pululu je pobegao svojim čuvarima, između dva igrača Partizana je dobio loptu i uspio je da postigne pogodak. Poslao je loptu u rašlje jakim udarcem i nije bilo povratka. Do kraja utakmice Partizan je dozvolio Jageloniji nekoliko šansi, ali je Aleksandar Jovanović sve to odbrani i sačuvao treći remi na pripremama svom timu.