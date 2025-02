Džaka nije prošao na Kosovu i Metohiji: Robijao, prijetio, a sada mu i Albanci rekli "Ne"

Granit Džaka pozvao Albance da glasaju za njegovog oca, ali ga u većini ipak poslušali.

Izvor: Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Švajcarski fudbaler Granit Džaka oglasio se u nedjelju na društvenim mrežama i Albance koji ga prate pozvao je da na izborima glasaju za njegovog oca. Iako do sada nije bio previše politički aktivan, Radžip Džaka našao se na jednoj od lista za parlamentarne izbore na "Kosovu", pa je njegov sin odlučio da mu pomogne u borbi.

Politička karijera Radžipa Džake privukla je mnogo pažnje u regionu, prije svega zbog njegovog zanimljivog životnog puta. Sada je odlučio da se bavi politikom, odnosno da ponudi nešto novo mladima na Kosovu i Metohiji, istakao je Granit Džaka. U biografiji otac slavnog fudbalera ima detalje na koje nikako ne bi smio da bude ponosan.

Radžip Džaka svojevremeno je čak šest mjeseci proveo u zatvoru zbog demonstracija u kojima je učestvovao na Kosovu i Metohiji, a nakon toga se odselio iz Jugoslavije. Nije prekinuo sve veze sa rodnim krajem, pa je tako prije nekoliko godina napravio veliki skandal jer je aktivistkinji za ljudska prava prijetio preko televizijske emisije koja je išla uživo. Možda je sve to uticalo da njegova politička karijera ne počne uspješno.

Neće biti poslanik

Otac Granita Džake našao se na listi opozicione Demokratske partije Kosova, odnosno PDK, ali neće ući u parlament uprkos tome što je njegov sin pozvao Albance da glasaju. Lista koju je predvodio nekadašnji ministar i gradonačlnik južnog dijela Kosovske Mitrovice Bedri Hamza napravila je dobar rezultat, ali nedovoljno da se i Radžip nađe među poslanicima.

Po projekcijama, pošto rezultati nisu konačni, PDK će biti druga najjača stranka u parlamentu privremenih institucija i predviđa se da će imati 24 poslanika. Među njima će biti i političarka Vlora Čitaku, koja je u prethodnim godinama obavljala niz poslova u administranciji južne srpske pokrajine. Sa druge strane, Radžip Džaka neće biti poslanik jer je bio 34. na listi ove stranke. Zanimljivo, upravo je to broj koji Granit nosi kroz veći dio svoje profesionalne fudbalske karijere.

Robijao u Jugoslaviji

Radžip Džaka se kandidovao za izbore, a u tome mu otežavajuća okolnost nije bila što je svojevremeno robijao. Otac slavnih fudbalera Granita i Taulanta bio je u jugoslovenskom zatvoru prije nego što je sa porodicom emigrirao u Švajcarsku, gdje i danas živi i gdje su mu sinovi počeli uspješne fudbalske karijere.

Detalja hapšenja prisjećao se u intervjuima i Radžip Džaka. "Zaspao sam u svom krevetu kod kuće u pet ujutru. Policajci su se popeli preko zidova kuće mojih roditelja. Majka je pitala šta hoće. 'Tvog sina', odgovorili su i upali u moju sobu. Doživio sam užasan šok. Dobio sam sekundu da obučem pantalone i džemper. Onda su mi stavili lisice, stavili me u kombi i odveli u zatvor. Pobunio sam se protiv države. Izmislili su neki razlog da smo bili nasilni. Bili smo studenti koji su željeli da mirno demonstriraju", rekao je jednom prilikom Radžip Džaka.

Izvor: Profimedia/Shutterstock/Football Dataco

Granit je otkrio da je Radžip Džaka bio osumnjičen za organizaciju i učestvovanje u protestima protiv komunističkih vlasti u Beogradu, a njegov otac se prisjetio kako su izgledali dani iza rešetaka. Po njegovim riječima, šest mjeseci je bio u zatvoru, a u tom periodu su ga policajci redovno tukli da bi iznudili priznanje.

"Stavili su me u ćeliju sa još četvoricom muškaraca. Skoro četiri metra puta dva metra uključujući i čučavac za svu petoricu. Bili smo tamo 23 sata i 50 minuta dnevno. Imali smo deset minuta vježbanja na otvorenom, ali zbog zatvorskih pravila nismo smjeli ni da gledamo u nebo. Svaki drugi dan su me vodili u kancelariju za policajce kako bi iznudili priznanje. Mučili su me svaki drugi dan šest mjeseci. Tukli su me po dlanovima, po tabanima, po nogama, po rukama, po gornjem dijelu tijela. Policijskim pendrecima. Ne, nisam priznao jer nisam uradio ništa osim što sam demonstrirao. Bio sam nevin i osjećao sam se snažno. Naravno, uvijek je postojao strah da će me ubiti. Od drugih logoraša se čulo da su mučeni do smrti", ispričao je Ragip.

Zbog Srba prijetio Albanki

Tokom Svjetskog prvenstva u Kataru na kojem su igrale reprezentacije Srbije i Švajcarske, Granit Džaka je bio centralna figura meča. Pravio je skandal, hvatao se za međunožje, psovao, ulazio u sukobe sa Aleksandrom Mitrovićem, Nikolom Milenkovićem, Vanjom Milinković-Savićem... Još veći haos napravio je njegov otac Radžip.

On se uključio u program jedne albanske televizije i brutalno vrijeđao aktivistkinju za ljudska prava Zanu Avdiju zbog njenih komentara. "Potez Granita Džake je sramota! To je uličarski postupak. Tragedija je što niko u našoj zemlji ne osuđuje ovu fotografiju. Dva dana se bavimo fotografijom, a gest na njoj degradira samo Granita Džaku. Kakvu vrijednost za nas ima ova fotografija? Šta govori o nama ova fotografija, ako mi slavimo takav gest?", rekla je Zana u programu, aludirajući na Granitovo hvatanje za međunožje.

Odgovor Radžipa Džake trajao je mnogo duže... "Htio sam samo da podsjetim ovu damu Zanu, ali neću pričati previše detalja o tome ko je ona. Molim te, ne želim nikakvu diskusiju sa tobom. Kada Granita nazove uličarem, to je velika šteta. Ona sjedi u ovoj emisiji i nema pojma o sportu, emocijama, albanskoj kulturi... Ne znam ko je pozvao takvu ženu. Došla je da se suprotstavi dječaku albanske krvi, momku koji svakog Albanca čini ponosnim", rekao je Ragip i dodao: "Ti ljudi su vrijeđali njegovu majku, ženu i djecu. Pravili su brojne gestove. Skandiraju 'Ubijte Albance', 'Kosovo je Srbija' i onda ona kaže da je Granit uličar. Sada ću vam objasniti. Porodica Džaka se nikada nije predavala i nikada se neće predati. Njegov gest nije bio ni politički ni šovinistički. Granit je od granita! Nije uradio ništa da nekoga uvrijedi. Šteta je što Zana podržava ove srpske teorije."

Na kraju je Zana Avdiju dobila prijetnje preko kojih nije trebalo lako preći jer je Radžip Džaka očigledno bio veoma iznerviran zbog ovog gesta. "Morate da pazite šta pričate o porodici Džaka", rekao je Ragip. "Inače, šta će biti?", odgovorila je Avdiju. "Kasnije ću vam reći šta će biti. Moraćete da odgovarate za to što pričate. Ali, kada dođe vrijeme za odgovaranje, biće vam kasno. To vam garantujem. Ne poznajete vi porodicu Džaka", rekao je Ragip. Nakon ovog sukoba na televiziji, Zana Avdiju dobila je preko 11.000 prijetnji na društvenim mrežama.