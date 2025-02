Široki Brijeg slavio u Gabeli na otvaranju proljećnog dijela sezone!

Fudbaleri Širokog Brijega uspješno su startovali u proljećnom dijelu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Široki Brijeg je pobjedom počeo proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

GOŠK - ŠIROKI BRIJEG 1:2 (0:1)

Gosti sa "Pecare" su do prednosti stigli već u prvom minutu kada je Ivan Jukić iskosa savladao golmana GOŠK-a Vasilija Kolaka i s tim rezultatom se otišlo na odmor u poluvremenu.

U prvom minutu drugog poluvremena, domaći su uspjeli da izjednače, a strijelac je bio Miro Krešić, kojem je to bio prvi kontakt s loptom nakon što je dobio priliku u nastavku umjesto Marata Zlibanovića.

GOŠK je u 65. minutu imao priliku da napravi preokret ali je iz izgledne situacije Antonio Kaćunko bio neprecizan.

Sedam minuta kasnije na drugoj strani dvije šanse u istom napadu - najprije je Kolak odbranio udarac glavom Franje Posavca, a onda je u nastavku Filip Taraba takođe bio neprecizan.

Golman GOŠK-a je sjajno intervenisao i u 74. minutu kada je "skinuo" zicer Ivanu Pranjiću, dok je nekoliko minuta kasnije odlično reagovao i njegov kolega na golu Širokobriježana.

Ipak, tim Deana Klafurića je u 77. minutu ponovo stigao do prednosti. Bio je to mat u tri poteza, koji je Marko Matić sa pet metara rutinski završio. Jukić je poslao centaršut, Miroslav Iličić prebacio glavom do Matića, kojem nije bilo teško da pošalje loptu iza leđa Kolaka - 1:2.

Bila je ovo sedma pobjeda Širokog Brijega ove sezone, a čak 15. poraz ekipe iz Gabele.

GOŠK: Kolak, Šuta, Žlibanović, Anković, Kaćunko, Perić, Milićević, Sadiković, Velinovski, Šujić, Perić. Trener: Damir Obad

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Prajnić, Senić, Jukić, F. Matić, M. Stanić, Posavac, Lukić, Taraba, Markinjo, Jelavić. Trener: Dean Klafurić







