Nenad Lalatović zbog suspenzije nije vidio dramu u Pančevu: Kad je počela Zlatanova pjesma, bilo je gotovo

Kakav smo meč videli između Železničara iz Pančeva i Vojvodine. Na kraju je bilo 1:1 i to poslije pogotka u posljednjem napadu na meču.

Kakav smo meč gledali u Superligi Srbije. Sastali su se Železničar iz Pančeva i Vojvodina i na kraju su podijelili bodove 1:1 (0:1). Za konačan rezultat morali smo da čekamo posljednji napad na meču kada je domaći tim uspio da "ukrade" bod gostima iz Novog Sada koji su na gostovanje došli bez Nenada Lalatovića. Bio je suspendovan zbog kartona prvi trener Novosađana, pa nije gledao pored terena kako njegov tim ostaje bez pobjede u posljednjim momentima meča.

Prvo je na asistenciju Lukasa Barosa Bamidele pogodio za 1:0 u 30. minutu, a onda je u 94. Petar Gigić izjednaio. Nakon kornera koji je izveo Cvetković lopta je došla do nekadašnjeg napadača Partizana i on se najbolje snašao u gužvi. Uspio je da pogodi za 1:1 i za bod svog tima. Kada je lopta ušla u mrežu, svi su mogli da čuju hit Nade Topčagić "Jutro je", sa zvučnika. Omiljena pjesma Zlatana Ibrahimovića značila je i kraj meča i podjelu bodova.

Šta kažu treneri?

"Mislim da je ovo veliki bod za nas. S obzirom na to kako smo došli do njega na kraju je došla sportska pravda. Vojvodina je kontrolisala prvo poluvrijeme, ali smo imali neke stopostotne šanse. Oni su iskoristili našu grešku i poveli sa 1:0. U poluvremenu smo se dogovorili sa našim igračima daigramo našu igru, da ćemo dati gol, da ćemo izjednačiti. Radili smo to do kraja, na kraju nas je Bog nagradio. Svaka utakmica je teška, izjednačena, mislim da trenutno mjesto na tabeli ne odražava snagu određene ekipe. Jako izjednačena liga, svako svakog može da dobije. Nas do kraja očekuje sedam finala do kraja regularnog dijela. Svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo", rekao je Branko Mirjačić, šef struke Železničara.

Pošto suspendovanog Nenada Lalatovića nije bilo u Pančevu, morao je pred kamere Vidak Bratić. "Pa vidite i sami, to je pad koncentracije, nedopustivo. To se dešava, ali nama ne smije da se desi ako pretendujemo za neke stvari u nastavku sezone. Vojvodina svoj cilj zna, to je igranje u Evropi. Danas je morala da pobijedi. Danas nismo imali šefa struke Nenada Lalatovića koji zbog kartona nije bio tu."

Kakva je situacija na tabeli?

Pre ovog meča igrali su Čukarički i Novi Pazar i takođe su podijelili bodove. Bilo je 1:1 (1:0), a golove su postigli Tufegdžić i Antvi. Vojvodina je trenutno peta na tabeli sa 33 bodva, bod manje na sedmom mjestu ima Čukarički, a Novi Pazar je osmi sa 29 bodova. Železnićar je deseti sa 28 bodova. Pogledajte tabelu Superlige:







