"Pustite poruku, pokupiću ikone i otići": Nenad Lalatović o ostavci koju traže navijači Vojvodine

Trener Vojvodine Nenad Lalatović reagovao je na priče o ostavci koju je tražio dio navijača na "Karađorđu" poslije poraza od IMT-a.

FK Vojvodina je u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i osvojila je samo tri boda u četiri utakmice ovog proljeća, zbog čega su navijači nezadovoljni. Već je otišao sportski direktor Marko Jovanović, dok smo čuli i da su navijači poslije poraza od IMT-a (1:0) tjerali i upravu i trenera Nenada Lalatovića.

"Pritisak uvijek postoji, ja imam pritisak od kako sam došao u Vojvodinu", rekao je Lalatović o potencijalnom "ultimatumu" pred meč sa Radničkim u Nišu koji je na programu u srijedu od 16:30 na "Čairu": "Ne osjetim pritisak od ljudi iz kluba, nego sve sa strane, od nekih novina, neki su čekali da odem već sutradan. Ja ću otići kada to kaže predsjednik Zbiljić. Nemam nikakav ultimatum, imam povjerenje kluba, navijača, snosim odgovornost".

"U prva dva mandata sam učestvovao u stvaranju tima, sada i nisam toliko, ali sam zadovoljan igračima. Meni ne treba niko da daje ultimatum, ja sam uvijek za saradnju, a najmanji problem je da ja odem. Ali, treba da vidimo i ko je kriv, da li Bandović, Krtolica, Lalatović, znači treći trener, što je nevjerovatno za jedan ovako veliki klub", dodao je trener Vojvodine.

Kako je rekao Lalatović, žao mu je što je otišao Marko Jovanović koji je odličan sportski direktor, ali svjestan je da je posao takav da je najveća odgovornost na toj poziciji, ali i trenerskoj.

"Gdke god sam radio, kada bude dobro - zaslužan je ovaj i onaj, a kad se izgubi, novinari pišu da je izgubio Lalatović, a nisam ja Vojvodina, jer je klub iznad mene. Na terenu ne igra 11 Lalatovića, nije Lalatović ni predskednik ni navijač. Kada se tako piše, onda to stvara dodatni pritisak i kod navijača i kod mene. Meni nije prijatno kada me otac poslije toga nazove i kaže ‘šta ti ovo rade, masakriraju te’, ja mu kažem - ‘tata, pusti ih’. Ne želim da me neko isprovocira, i nemam pojma šta ljudi pišu i komentarišu. To su za mene budale, koji treba da gledaju svoja posla, a ne da komentarišu tuđi život. Meni je žao što su ljudi zaboravili sve što sam ja uradio za Vojvodinu. Koliko sam igrača prodao, koliko sam para unio u klub i sve te lijepe trenutke. Finale Kupa Srbije, gdje sam bio sam sa igračima, pa onaj veliki trofej što smo donijeli u Novi Sad... To se sve zaboravi poslije tri neriješene utakmice. I opet kažem, kriv sam, niko drugi, samo ja", rekao je Lalatović i dodao da je bio spreman da podnese ostavku.

"Bio sam spreman da odem poslije poraza od IMT-a, iz uprave su me nazvali i preduhitrili me, ja sam se lomio. Meni su Zbiljić i neki navijači dali podršku, ali ako me ne žele i navijači sa istočne i zapadne tribine, odmah ću da odem. Samo nek mi puste poruku, pokupiću sve stvari, ikone iz kancelarije i otići ću iz Vojvodine, ali ću nastaviti da je volim kao što sam je i do sada volio. Tu sam dok odgovaram svima, kad ne budem više odgovarao, lako ću naći novi klub. Ali ovdje mi je najljepše, priznajem".

Lalatović je rekao da je svojim igračima kazao da "moraju da shvate da i treneri imaju porodice i da ih rane" i da zavise od toga šta će uraditi na utakmici i da li će im biti dobar ili loš dan.

"Ja sam uvijek kao igrač volio da pitam trenera - ‘šefe šta je moj zadatak danas?’ I onda se samo na to fokusiram. Šta ja kao trener da radim sada? Šta sam ja kriv za dvije stative i dvije prečke, jesam ih ja pogodio? Jesam, ja sam kriv što nekom dam instrukcije, a on ih ne ispuni. Što kažem: ‘nemoj da mu daješ da šutira unutrašnjom desnom nogom, ako da lijevom, neka ga’. I onda igrač uđe i za pet minuta nam da gol desnom nogom. Ja nakon toga dobijem ‘izvini šefe’. Šta izvini? Moja glava leti. Tebi je svejedno koji trener. Može da se promijeni pet trenera, njima je svejedno. A ja sedim kući i čekam poziv...", zaključio je Lalatović i rekao da je problem što ima i šestoricu stranaca koji "ne osjete pobjede i poraze" kao domaći igrači.

