Lalatović odgovorio navijačima koji ga tjeraju iz Vojvodine: "Vruća mi je glava, pričaćemo svi u klubu"

Trener Vojvodine Nenad Lalatović odgovorio na pozive da podnese ostavku u klubu.

Četvrti put ovog proljeća Vojvodina nije uspjela da dođe do pobjede, a nakon tri remija - protiv Napretka, Partizana i Železničara - ostala je praznih šaka u duelu sa IMT-om na "Karađorđu". Iako je Vojvodina imala dovoljan broj šansi da dođe do pobjede, IMT je u 94. minutu preko Išaka Belfodila došao do pobjede od 1:0.