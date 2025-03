"Rekli su da će me smijeniti ako ponovim tu rečenicu": Nenad Lalatović o Vojvodini i Mihinom kumu

Nenad Lalatović pričao je o odlasku iz Vojvodine, o Miroslavu Tanjgi, igračima koje je htio da otjera...

Nenad Lalatović otišao je iz Vojvodine poslije slabih rezultata i problema sa timom. Na njegovo mjesto došao je Miroslav Tanjga i on će voditi klub u nastavku sezone. Poslije svega što se dešavalo u Novom Sadu i stvari sa kojima se suočavao oglasio se i srpski stručnjak.

Tvrdi da od početka stvari nisu bile onakve kakvim se nadao. "Moje ime i prezime zlatnim slovima urezano je u istoriju Vojvodine, htio to neko da prihvati ili ne. Prva dva puta bila su uspješnija, jer sam selektirao tim i dovodio igrače, a sad sam došao iz Mladosti. Vidio sam da mi nije ukazano poštovanje kakvo zaslužujem. Predsjednik Zbiljić me je htio, mnogi oko njega bili su ljuti što sam tu. Nisam bio zadovoljan timom i rekao sam da su neki igrači više zaljubljeni u sebe nego u svoje žene. To su mi zamjerili i rečeno mi je da će me smijeniti ako to ponovim", rekao je Lalatović u podkastu "Wish&Goal".

Imao je riječi hvale na račun prvog čovjeka Voše. "Odmah sam rekao da trojica-četvorica igrača mogu da idu i da ne zaslužuju dres Vojvodine, da ne osjećaju klub i da gledaju samo da prime ogromnu platu. Na terenu nisu ispunjavali ono što sam od njih tražio. Ja sam tražio da odu, to mi nije ispunjeno, nisam selektirao tim. Po imenu i prezimenu ima kvalitet, ali fudbal se igra u dva pravca, moraš da dobiješ duel igru. Malo je ljudi kao što je Zbiljić, ali neki oko njega nisu htjeli da budem tu. Eto, potpredsjednik kluba Tanjga je postao trener. Cijenim ga, radio je uz legendarnog Sinišu Mihajlovića. Osjetio sam, ali nisam vjerovao da on želi da postane trener umjesto mene."

"Ne znam da li su me 'bušili', ali..."

Upitan je Lalatović i da li možda smatra da su ga "bušili" unutar tima. "Ne znam. Bilo je i mojih grešaka, došao sam u pogrešnom momentu. Ako su igrali protiv mene, onda su radili protiv kluba, jer su debelo plaćeni i ništa nisu dali. Za 100 godina ne mogu da donesu koliko sam ja. Rekao sam, kada sam odlazio, da ću dati 100.000 evra ako neko ponovi rezultate koje sam ja ostvario u prva dva mandata. Ovi igrači nemaju kvalitet pobjednika, ne osjećaju klub. Imaju plate od 15-16.000 evra, ušuškali su se. Nije valjao ni Bandović, ni Krtolica, ni Lalatović, pa ni sportski direktor Jovanović, a igrači ostaju i imaju ugovore. Vidio sam da su neki bili srećni kada je Jovanović otišao. Rekao sam im na tom sastanku da ne bi trebalo da bude tako. Bog je veliki, a Marku i njegovoj porodici želim ono što i sebi."

Spomenuo je i Miroslava Tanjgu. "Bili smo na pripremama, Tanjga je pregovarao sa Kolarovim da bih ja otišao. Rekli su mi da to nije istina, ali sam saznao da jeste. Htjeli su da me poremete. Trebalo je da sjednem na avion i da se vratim. U Vojvodini ima više struja, ne mogu da se ujedine i da podrže glavnog i rade u jednom cilju. Mnogo je teško tamo raditi. Nisam očekivao da će Tanjga kao potpredsjednik da bude trener, ali mu želim sve najbolje", zaključio je Lalatović.

